El soldado ucraniano que recitó Harry Potter para sobrevivir en cautiverio

Oleksandr, un infante de marina ucraniano, pasó cuatro años en una prisión rusa. Para mantener la esperanza, recitó la saga de Harry Potter a sus compañeros de celda, convirtiendo las historias en un acto de resistencia.

Oleksandr , un infante de marina ucraniano de 34 años, fue capturado durante los combates por la ciudad de Mariúpol y pasó cuatro años en una celda húmeda y gris de una colonia penal rusa.

No tenía contacto con el mundo exterior ni forma de saber si su país seguía en pie, o siquiera si su esposa y su hijo pequeño estaban vivos. Antes de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Oleksandr era un hombre entregado a su deber, que servía como mayor en la 36.ª Brigada de Infantería de Marina.

Su último recuerdo de la ciudad ocupada de Mariúpol no era de tácticas de combate, sino del olor a muerte que impregnaba el aire. Estaba recluido en una celda pequeña junto a otras ocho personas, que pasaban la mayor parte del tiempo de pie.

La celda contaba con un inodoro y un lavabo de agua fría, una pequeña pastilla de jabón, un tubo de pasta de dientes y un único rollo de papel higiénico que debían compartir entre todos cada semana. Una vez cada tres o cuatro días se les permitía caminar durante un periodo de entre dos y cinco minutos. Recibían comida caliente tres veces al día, pero su calidad y cantidad eran tan deficientes que Oleksandr perdió 30 kilos durante su cautiverio.

Los guardias quemaban la correspondencia que llegaba para atormentar a los prisioneros, mientras una radio emitía propaganda incesante afirmando que Ucrania había dejado de existir. Durante el último año, las condiciones mejoraron ligeramente y se redujo la frecuencia de las inspecciones, en las que a menudo se burlaban de los prisioneros. A lo largo de esos cuatro años, Oleksandr solo logró enviar un mensaje de voz a su esposa. Los guardias le permitieron dictar tres oraciones.

Al día siguiente, recibió una respuesta igual de breve. Ella le contó que habían celebrado el cumpleaños de su hijo, ido al cine y visitado la guardería. Me di cuenta entonces de que, si los niños de Mykolaiv, no muy lejos del frente, iban al cine, eso significaba que todo estaba bien en Ucrania, explica. Mientras tanto, Nelly recopilaba fragmentos de información sobre su marido.

Todo lo que averiguaba sobre su estado y sus movimientos provenía de soldados liberados en intercambios de prisioneros, quienes habían memorizado los números de teléfono de las familias de sus compañeros de cautiverio. Así fui haciéndome una idea gracias a gente que decía: Sí, estuvo aquí, luego estuvo en aquel otro sitio, relata. Un día, Nelly escuchó algo que le sacó una sonrisa: Oleksandr entretenía a sus compañeros de celda narrándoles la historia de Harry Potter.

Pensé: Si está contando la historia de Harry Potter, quizá la situación no sea tan terrible. Oleksandr cuenta que una de las formas de presión psicológica durante el cautiverio consistía en prohibir a los prisioneros hablar entre sí. Pasaban casi todo el tiempo en sus celdas, desde que se despertaban hasta que se acostaban, de pie y en silencio.

Pero, un día, Oleksandr confesó a sus compañeros de celda que era fan de Harry Potter y ellos le pidieron que les contara la historia. La saga de Harry Potter, de la autora J. K. Rowling, llegó a la vida de Oleksandr de forma inesperada. En 2005, cuando cursaba séptimo grado, participó en un concurso televisivo infantil y eligió al azar el tema de Harry Potter.

Fue eliminado en la primera ronda, pero la saga lo cautivó para siempre y esperaba con ilusión cada nuevo libro. Años después, cuando ya era universitario, los libros ayudaban a Oleksandr a matar el tiempo durante los largos trayectos por Kyiv. Los guardias que reconocieron los tatuajes de Harry Potter de Oleksandr empezaron a mostrar un grado de humanidad.

Las historias cautivaban de igual manera a quienes lo escuchaban en prisión: hombres de todas las edades, desde abuelos hasta jóvenes reclutas. Durante cinco o seis horas al día, Oleksandr susurraba las aventuras de los héroes de Hogwarts a su audiencia. Lo hacía como si fuera un audiolibro: generaba suspense, hacía pausas en momentos clave y dejaba la trama en vilo.

A veces, Oleksandr se dejaba llevar por el entusiasmo y sus compañeros de celda lo calmaban para evitar llamar la atención de los guardias. La saga se convirtió en una herramienta de supervivencia, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Cuando un cautivo cree que alguien lo está esperando en su casa, crea un Patronus tan fuerte que ningún dementor puede abrirse paso, dice Oleksandr.

Su historia demuestra cómo la literatura puede ser un refugio incluso en las condiciones más adversas





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Potter Ucrania Prisionero De Guerra Oleksandr Cautiverio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La apuesta de El Corte Inglés para la Gen Z, una colección bicéfala de joyas y vestidos y la nueva colaboración de Pedro del Hierro y Tamara Falcó, entre nuestros favoritos de la semanaUnos días quedan solamente para el verano y aquí unas propuestas para disfrutarlo.

Read more »

El TJUE decidirá el 16 de julio sobre la ley de amnistía para el procésLa justicia europea resolverá las cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía a los gastos del 1-O y el caso de los CDR, tras el dictamen favorable del abogado general.

Read more »

Grandes noticias para Carlos Alcaraz sobre su lesión en la muñeca derechaEl número 2 del mundo, que cayó lesionado en el Conde de Godó, ya se ha quitado las protecciones en su muñeca.

Read more »

Corte Suprema se prepara para fallos decisivos sobre Trump, aranceles y redistribución electoralEntrevista con John Fritze (CNN) revela la tensión interna de la Corte Suprema frente a decisiones que limitan la Ley de Derecho al Voto, anulan aranceles de Trump y afectan la redistribución de distritos, mientras el expresidente critica abiertamente a los magistrados.

Read more »