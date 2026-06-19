El solapamiento de sábados y festivos: un tema en constante evolución

La sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2026 ha abierto la puerta a reconocer el derecho a compensar los festivos que caen en sábado, pero con una condición: garantizar el cumplimiento de la jornada anual. La cuestión se ha convertido en un tema de conversación para empresas, trabajadores y sindicatos, y podría afectarnos a todos.

La jornada de trabajo es uno de los grandes quebraderos de cabeza para un laboralista. Entre el calendario laboral, la jornada anual , el registro de jornada, las horas intensivas de verano, la flexibilidad horaria y la distribución irregular de jornada, las horas extra y las guardias, las bolsas de horas, las reducciones y adaptaciones de jornada para cuidado de familiares, y otras tantas normas reguladas en convenios colectivos, las consultas relativas al tiempo de trabajo son de las más complejas de resolver.

También es uno de los asuntos más conflictivos, puesto que cada vez somos más conscientes de que el tiempo es un bien especialmente valioso, y las horas y horarios de trabajo afectan directamente a la vida personal y familiar. Por ello, no es de extrañar que el legislador tenga la jornada como prioridad en su agenda, con un proyecto de reforma del registro de jornada cuyo objetivo es reforzar el control del cumplimiento de la jornada por parte de la Inspección de Trabajo y los representantes de los trabajadores, y con campañas específicas para perseguir las horas extra no retribuidas.

En este caldo de cultivo, los tribunales han puesto sobre la mesa otro asunto, que se ha convertido en el tema estrella en los últimos meses: el solapamiento de sábados y festivos. Desde la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2026, en la que se reconoce la obligación de las empresas de conceder un día adicional de descanso cuando un festivo coincida con el sábado de descanso semanal, la cuestión se ha convertido en tema de conversación para empresas, trabajadores, y hasta en las sobremesas con amigos.

Y no es para menos, porque podría afectarnos a todos. Dicho esto, lo primero es desinflar la burbuja. La sentencia de la Audiencia Nacional se refiere únicamente al sector de c, y hay que recordar que no es vinculante para otros tribunales, al menos hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. Por tanto, por el momento, los tribunales no han reconocido un derecho general a compensar los festivos que caen en sábado.

Pero la clave es 'por el momento'. La sentencia de la Audiencia Nacional supone un paso más en una línea de sentencias que vienen repitiéndose desde 2022 en las que el Tribunal Supremo ha ido ampliando cada vez más los casos en los que hay que compensar los festivos cuando coinciden con sábados.

Los asuntos tratados por el Supremo eran muy particulares: trabajadores con descanso semanal no fijado en días concretos de la semana, trabajadores con jornada de lunes a domingo, trabajadores en turnos rotatorios... Pero nunca se ha pronunciado sobre trabajadores con una jornada fija de lunes a viernes y descanso semanal en sábados y domingos, el caso más habitual.

La sentencia de la Audiencia Nacional es la primera que se pronuncia sobre este supuesto, y aunque lo hace concretamente para el sector de, ha abierto la puerta a reconocer este derecho a todos los trabajadores. Muchos sindicatos y comités de empresa han utilizado estas sentencias recientes para presentar conflictos colectivos que reconozcan el mismo derecho en su empresa y/o sector, por lo que es previsible que veamos nuevas sentencias pronto, y el asunto no debería tardar en llegar al Tribunal Supremo.

Sin embargo, hay un detalle de la sentencia de la Audiencia Nacional que no debe pasarse por alto: si bien reconoce el derecho a compensar los festivos que caen en sábado, señala que debe hacerse garantizando el cumplimiento de la jornada anual. Es decir, el festivo debe compensarse con descanso, pero como hay que seguir trabajando el mismo número de horas anuales, ese descanso habrá que recuperarlo en horas de trabajo en otro momento del año.

En definitiva, a pesar de todo el revuelo, con esta interpretación estaríamos ante un juego de suma cero. Lo que se compensa por un lado con descanso, se debe recuperar con horas trabajadas por otro lado, en cuyo caso simplemente será un factor que considerar a principio de año, cuando la empresa elabore el calendario laboral.

Habrá que ver si el Tribunal Supremo extiende su criterio de compensar los festivos que se solapan con sábados de manera generalizada a todos los trabajadores, como ya se permite hacer al Gobierno y Comunidades Autónomas cuando un festivo cae en domingo (aunque, en este caso, por previsión expresa del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.2), y, en tal caso, si exige igualmente el cumplimiento de la jornada anual, que es el punto clave. Sin embargo, como siempre, sería deseable que el legislador aportase certidumbre.

Y, en materia de jornada, no hay mejor legislador que los sindicatos y empresas a través de la negociación colectiva, ya que son quienes mejor conocen las necesidades productivas y organizativas de cada secto





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