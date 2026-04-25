El 'sleep banking' o 'banco de sueño': ¿Realmente podemos ahorrar horas de descanso?

La popular práctica del 'sleep banking' promete acumular horas de sueño para compensar futuros periodos de privación. Sin embargo, los expertos advierten que el organismo no funciona así y que la regularidad y la calidad del sueño son mucho más importantes.

Dormir bien ha trascendido la mera cuestión de salud para convertirse en un factor crucial de productividad en la sociedad actual. En este contexto, ha ganado terreno una práctica conocida como ' sleep banking ', o ' banco de sueño ': la idea de acumular horas de descanso de manera preventiva, anticipándose a periodos de estrés , privación de sueño o demandas laborales intensas.

Sin embargo, la pregunta central es si realmente es posible 'ahorrar' sueño de la misma manera que se ahorra dinero. La respuesta, según los expertos, es un rotundo no. El sueño no es simplemente un estado de descanso pasivo; es un proceso biológico complejo durante el cual se activan mecanismos esenciales para el correcto funcionamiento del organismo.

Entre estos mecanismos destacan la reparación cerebral, la regulación hormonal, el fortalecimiento del sistema inmunitario y la eliminación de toxinas acumuladas durante la jornada. Dormir adecuadamente, entre siete y ocho horas diarias, se asocia directamente con una mejora en el estado de ánimo, la capacidad cognitiva y la salud cardiovascular en general.

La teoría del 'sleep banking' se basa en una premisa aparentemente lógica: si se prevé una etapa de descanso limitado, ya sea por un examen inminente, un viaje prolongado o una carga de trabajo excesiva, bastaría con dormir más en los días previos para compensar la futura falta de sueño. No obstante, los especialistas advierten que el organismo humano no opera de esta manera.

'Se está difundiendo la noción errónea de que podemos acumular sueño y utilizarlo posteriormente, pero esto es completamente falso', explica el Dr. Eros Moreno, especialista en Neurofisiología Clínica. 'No existe un 'depósito de sueño' donde podamos almacenar horas de descanso para su uso futuro. Lo que realmente importa es la regularidad y la calidad del sueño'. La psicóloga Marta del Villar coincide en este punto, subrayando que el descanso está condicionado por mecanismos biológicos intrincados y difíciles de manipular.

Nuestro sueño está regulado por el ritmo circadiano, el ciclo natural de día y noche, y por la presión del sueño, factores que no podemos controlar arbitrariamente como si se tratara de una cuenta bancaria. Intentar dormir más de lo necesario, además de ser complicado, puede tener efectos contraproducentes, alterando nuestros horarios y desajustando el sistema, lo que dificulta la vuelta a un patrón de sueño estable, similar a lo que ocurre con el jet lag.

Fuera del ámbito científico, la percepción ciudadana sobre el sueño y el 'sleep banking' es una mezcla de intuición y experiencia personal. En una conversación informal en la calle, la mayoría de las personas admiten tener dificultades para dormir bien.

'Me cuesta conciliar el sueño y me despierto varias veces durante la noche', comenta una joven. Otra mujer reconoce que apenas duerme cinco horas diarias, a pesar de sus esfuerzos por alcanzar un descanso adecuado. Las causas de estos problemas son variadas: estrés, jornadas laborales extensas, el uso de dispositivos móviles antes de acostarse e incluso factores fisiológicos como la menopausia.

'Vivimos en un ritmo acelerado', resume un hombre, 'y eso inevitablemente pasa factura'. En cuanto al 'sleep banking', el escepticismo es generalizado.

'Lo que no duermes, lo pierdes', afirma una mujer con convicción. Otra persona coincide en que intentar compensar la falta de sueño durmiendo más solo genera desorientación. El auge de estas tendencias refleja una creciente preocupación por el descanso, pero también una cierta confusión sobre cómo lograrlo. Como recuerda el Dr. Moreno, el objetivo no debe ser dormir más, sino dormir mejor.

'Lo fundamental es mantener horarios regulares, evitar la exposición a pantallas antes de acostarse, realizar actividad física de forma regular y permitir que el sueño siga su ciclo natural'. Este ciclo incluye distintas fases, como la superficial, la profunda y la REM, que son esenciales para funciones como la memoria y el rendimiento cognitivo. Interrumpir o alterar estas fases de forma artificial puede tener un impacto más perjudicial que una noche de sueño corto ocasional.

La psicóloga del Villar insiste en que cada persona tiene necesidades de sueño diferentes, pero la regularidad es un factor común clave. No se trata de compensar la falta de sueño, sino de ser coherentes con nuestro ritmo de vida.

'Y si los problemas de sueño persisten, es importante buscar la ayuda de un especialista'





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