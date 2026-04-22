El sistema de refino español se blinda ante la crisis energética y la inestabilidad en Oriente Próximo

Las refinerías españolas ajustan su producción para priorizar el diésel y el queroseno ante el recrudecimiento de las tensiones en Irán y la posible escasez global de hidrocarburos.

La escalada de las tensiones geopolítica s en Irán está ejerciendo una presión inédita sobre los mercados globales de crudo, lo cual ha forzado a las empresas del sector petrolero en España a reconfigurar sus estrategias operativas de manera urgente. Según ha trascendido de fuentes internas de la industria, las refinerías españolas han iniciado un proceso de ajuste profundo en sus esquemas de producción con el objetivo de priorizar la obtención de diésel y queroseno.

Este movimiento estratégico responde a un entorno marcado por la extrema incertidumbre en el suministro global y un incremento sostenido en el precio de los destilados medios. Para lograr esta transición, las plantas están optimizando sus unidades de conversión, como los hidrocraqueadores y los sistemas de desulfuración, garantizando que el rendimiento de estos productos esenciales para la logística, el transporte por carretera y la aviación sea el máximo posible. Desde el seno del sector se destaca la ventaja estructural con la que cuenta España para enfrentar esta crisis energética. A diferencia de otras naciones europeas, las instalaciones españolas operan con altos niveles de existencias y complejos petroquímicos trabajando a plena capacidad. Expertos del sector aseguran que, aunque exista el temor de que estos suministros se desvíen hacia mercados internacionales ante la escasez, la realidad económica dictamina lo contrario: resulta mucho más rentable mantener el producto en el mercado nacional que exportarlo, debido a los elevados costes logísticos y las prioridades de consumo interno. Este blindaje estratégico es fruto de las inversiones masivas realizadas entre 2008 y 2011, un periodo crítico donde se destinaron más de 4.000 millones de euros a modernizar el parque de refino. Gracias a dicha inversión, España hoy posee una de las infraestructuras más versátiles y avanzadas de Europa, capaz de adaptarse a cambios estructurales en la demanda y maximizar la eficiencia en la transformación del crudo. El panorama a largo plazo, sin embargo, se presenta sombrío debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el flujo energético global. El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, ha advertido durante su participación en las jornadas de EsadeGeo que nos enfrentamos a un periodo de extrema dificultad, incluso en los escenarios más optimistas. Según sus palabras, las repercusiones económicas de este conflicto podrían alterar el orden mundial de forma permanente. Ante la posibilidad de una escasez severa de combustible, especialmente el utilizado en la aviación, la Unión Europea está diseñando un mecanismo de solidaridad energética en el cual España ha confirmado su plena disposición a participar. La Agencia Internacional de Energía ha lanzado una advertencia contundente al indicar que las reservas europeas de combustible para aviones podrían agotarse en cuestión de seis semanas, lo que subraya la urgencia de estas medidas adaptativas. Ante este escenario, las compañías energéticas españolas han optado por reforzar su autosuficiencia relativa, incrementando la producción doméstica y reduciendo su dependencia de mercados externos extremadamente volátiles, consolidando así el queroseno como un activo estratégico en la cesta de productos refinados ante la recuperación del tráfico aéreo internacional





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