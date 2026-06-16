El sindicato CNT denuncia precariedad laboral en la Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias

La sección sindical de la CNT en el bar de Pablo Iglesias acusa a la empresa de vulnerar derechos laborales con jornadas extenuantes, falta de transparencia y un entorno laboral que, según afirman, contradice los valores progresistas que el local publicita. La denuncia coincide con el reciente traslado del local y un ataque a su fachada.

La sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo ( CNT ) en la Taberna Garibaldi , el proyecto hostelero impulsado por el exvicepresidente Pablo Iglesias en el barrio de Lavapiés de Madrid , ha emitido un comunicado en el que denuncia un "trato vejatorio por parte de los responsables de la empresa" y la existencia de "jornadas de hasta 12 y 14 horas" en el centro.

Según el sindicato, transcurrido un año desde la constitución de la sección sindical, persiste una "distancia insostenible" entre el discurso público del local, que se presenta como un espacio progresista, feminista y comprometido con la justicia social, y la realidad laboral que viven sus trabajadores. El comunicado enumera una serie de incumplimientos y deficiencias, como la falta de un sistema de fichaje transparente, la inadecuada adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales a la actividad real, la ausencia de una definición clara de funciones, la falta de promoción interna, la no gestión de las horas extraordinarias y la planificación deficiente de eventos y actividades.

Asimismo, señalan que continúa sin ponerse en marcha un Protocolo frente a las Violencias Machistas, a pesar de haberlo solicitado "en numerosas ocasiones". El sindicato califica como "especialmente grave" la presunta difusión de imágenes de la delegada sindical durante su jornada laboral y dentro del centro de trabajo, acciones que, según su versión, han llevado a plantear una demanda contra Bertrand Ndongo, colaborador cercano a Iglesias, y que la empresa habría ignorado.

Por todo ello, la CNT acusa a la dirección de incurrir en prácticas que vulneran derechos laborales básicos y que contradicen los valores que el espacio predica.

"No podemos aceptar que espacios que se reivindican como progresistas, feministas, transformadores o comprometidos con la justicia social" mantengan estas condiciones, afirma el texto, que insiste en que los derechos laborales, el feminismo y la democracia deben aplicarse también dentro de los centros de trabajo. "Un año después seguimos esperando respuestas. Seguimos esperando hechos", concluye el comunicado, reafirmando su compromiso de continuar con la acción sindical.

La Taberna Garibaldi, que abrió sus puertas en marzo de 2024 en la calle Ave María como un híbrido de bar, centro cultural y ágora política, cerró ese primer local el 29 de junio de 2024, tras poco más de un año y cuatro meses de actividad. Pablo Iglesias explicó entonces que no se trataba de un cierre definitivo, sino de un traslado a un nuevo emplazamiento en la misma zona, donde antes funcionaba el restaurante Bombay Blue.

La reapertura, anunciada como un espacio más amplio con terraza, futbolín y mayor capacidad para actividades culturales, fue financiada a través de una campaña de micromecenazgo en la plataforma Goteo que superó los 140.000 euros con más de 3.100 donaciones. Sin embargo, la CNT sostiene que la situación laboral interna del nuevo proyecto no se corresponde con la imagen pública y los valores que se proyectan.

La denuncia pública del sindicato ha coincidido con un incidente de seguridad ocurrido recientemente en el exterior del local, cuando un individuo armado con piedras y una llave inglesa rompió el escaparate y agredió a un camarero, un suceso que está siendo investigado por la Policía y que ha añadido tensión al entorno del establecimiento





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