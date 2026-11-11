El silencio y la ausencia en juntas de propietarios: cuándo cuentan como voto

En comunidades de propietarios, el silencio de un dueño puede convertirse en voto favorable solo en casos de unanimidad, según la Ley de Propiedad Horizontal. Conoce cuándo aplica y cómo evitar sorpresas.

La Ley de Propiedad Horizontal establece que el silencio o la inasistencia de un propietario en una junta no se traducirá automáticamente en un voto favorable. Esta regla solo se aplica en decisiones que requieren unanimidad y no en aquellas que se aprueban por mayoría simple, como la renovación del presidente o la aprobación de cuentas anuales.

Regla sobre el silencio y la ausencia

Para que la ausencia se considere un voto a favor, se deben cumplir dos requisitos. Primero, el propietario debe haber sido convocado y haber recibido la convocatoria con la notificación adecuada. Segundo, después del acuerdo, la comunidad debe notificar formalmente a los ausentes y darles un plazo de 30 días naturales para oponerse expresamente. Si el propietario no presenta oposición dentro de ese plazo, se interpreta que ha dado su consentimiento.

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Excepciones y decisiones de mayoría simple

En los acuerdos que se aprueban por mayoría simple, el silencio de los ausentes no se considera ni a favor ni en contra. De acuerdo con el artículo 17.7 de la Ley, solo los votos de los presentes en la reunión cuentan. Por lo tanto, la inasistencia no se convierte en un voto favorable y los propietarios que quieran oponerse deben hacerlo de manera explícita, mediante una notificación escrita que deje constancia de la recepción.

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Cómo protegerse y evitar sorpresas

Los propietarios que tienen dudas sobre el resultado de una junta pueden firmar un documento de representación o solicitar la notificación de acta en el momento en que la se apruebe. De esta forma, se garantiza que tengan un plazo para oponerse y evitar que su silencio sea interpretado como aprobación. Además, revisar las cuentas y la documentación antes de la reunión ayuda a prevenir desacuerdos una vez concluida la convocatoria.

Importancia de la comunicación clara

La claridad en los procedimientos de convocatoria y notificación es esencial para evitar malentendidos y asegurar que las decisiones de la comunidad se tomen de forma transparente y acorde con la Ley de Propiedad Horizontal. Mantener una comunicación eficaz entre los miembros de la comunidad apoya la buena convivencia y previene litigios futuros.