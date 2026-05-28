El silencio de los niños de Gaza: cómo el trauma extremo lleva a perder el habla

La psicoterapeuta infantil Katrin Glatz Brubakk, de Médicos Sin Fronteras, describe el fenómeno de niños gazatíes que dejan de hablar tras vivir la guerra, la magnitud del trauma colectivo y la importancia de recuperar la sensación de seguridad.

El caso de Adam, un niño antes alegre y conversador que a los cinco años dejó de interactuar con el mundo de forma repentina, no es una excepción en Gaza .

Ante la violencia, destrucción y muerte continuas, algunos niños responden al sufrimiento abrumador con un silencio extremo: pierden la capacidad de hablar. La psicoterapeuta infantil noruega Katrin Glatz Brubakk, quien realizó dos misiones a Gaza en 2024 y 2025 con Médicos Sin Fronteras (MSF), trabajó con niños que habían perdido el habla. No se conoce con certeza la cifra exacta de menores afectados, pero Brubakk encontró decenas de casos y médicos locales hablan de un número creciente.

Más de seis meses después del alto el fuego declarado, la violencia persiste y los ataques israelíes continúan de manera rutinaria, según el ministerio de salud de Gaza, que contabiliza al menos 846 muertes -muchas de mujeres y niños- desde el inicio del cese el fuego. Desde los ataques de octubre de 2023, que según Israel causaron unas 1.200 muertes y más de 200 rehenes, las fuerzas israelíes han matado a más de 20.000 niños y dejado a más de 41.000 heridos en Gaza.

En total, los ataques han provocado más de 72.000 muertes, en su mayoría civiles, y más de 172.000 heridos, según la misma fuente. Israel justifica sus operaciones por la necesidad de defender a sus tropas y enfrentar la amenaza de Hamás, y afirma que cinco soldados murieron en el mismo período. Brubakk explica que el trauma extremo y la exposición prolongada al estrés hacen que algunos niños se bloqueen neurológicamente, retrayéndose y perdiendo el lenguaje como mecanismo de protección.

No es una elección consciente, sino una respuesta al sufrimiento constante. La psicoterapeuta subraya que no hay ningún niño en Gaza que no esté traumatizado: más de un millón de menores han sufrido traumas graves, con experiencias colectivas de desplazamiento, pérdida de hogar, escuelas destruidas, muerte de seres queridos, exposición a la violencia extrema y la ausencia total de sensación de seguridad.

Ningún niño puede acostarse con la certeza de despertar al día siguiente, ni tiene un espacio privado donde sentirse protegido. Esta guerra no solo genera trauma, sino que destruye la visión del mundo de los menores. El camino hacia la recuperación, señala Brubakk, a veces comienza con gestos simples, como soplar pompas de jabón, a las que llama pompas de esperanza porque infunden esperanza a los niños.

En el hospital Nasser del sur de Gaza, sopló burbujas con María, una niña de tres años, ejemplificando cómo actividades lúdicas pueden abrir una puerta hacia la sanación en medio de la devastación





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