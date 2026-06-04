El Senado rechaza eliminar el fondo de 'anti-instrumentalización' y complica la ley migratoria de Trump

El Senado de Estados Unidos rechazó una enmienda demócrata para anular un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a compensar a investigados 'injustamente', un medida que había sido eliminada previamente del proyecto de ley migratorio. La votación ajustada y las divisiones republicanas ponen en riesgo la aprobación de la ley de financiación para control migratorio.

El Senado de Estados Unidos, con mayoría republicana, rechazó una enmienda demócrata destinada a eliminar formalmente un fondo de 1.800 millones de dólares creado para compensar a personas que, según el criterio del gobierno, han sido investigadas injustamente por administraciones anteriores, un instrumento bautizado como fondo contra la 'instrumentalización'.

La votación se produjo en el marco de una maratónica sesión conocida como 'vote-a-rama', en la que se debaten enmiendas al proyecto de ley de financiación para la aplicación de las leyes de inmigración, un paquete de 70.000 millones de dólares que es una prioridad clave para el expresidente Donald Trump. La enmienda fracasó por un ajustado margen de 50 votos en contra y 49 a favor, con solo tres senadores republicanos -Susan Collins, Jon Husted y Dan Sullivan- uniéndose a la totalidad de los demócratas.

Este resultado pone de manifiesto las tensiones internas en el Partido Republicano, donde muchos desean cerrar el fondo, pero se resisten a poner en peligro el proyecto de ley migratorio más amplio. Tras el revés, el avance del proyecto de ley se estancó durante horas, obligando a los líderes republicanos a negociar con un grupo de disidentes de su propio partido que se oponían a alinearse con la estrategia para bloquear la enmienda.

Entre ellos se encontraba el senador Bill Cassidy, recientemente derrotado en primarias tras enfrentamientos con Trump, quien finalmente sí votó en contra de la enmienda demócrata. Este fondo, que ya había sido eliminado de la versión inicial del proyecto de ley tras una rebelión republicana, es criticado por los opositores como una herramienta discrecional que podría beneficiar a aliados de Trump e incluso a personas involucradas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Aunque el Departamento de Justicia, bajo el gobierno de Trump, comunicó al Congreso que no procedería con el fondo, el expresidente ha dado mensajes contradictorios, defendiéndolo como 'algo maravilloso' y negándose a descartarlo tajantemente. La incertidumbre sobre su futuro persiste, y tensiona la aprobación de la ley migratoria.

El senador Thom Tillis ha declarado abiertamente que no apoyará el proyecto de ley a menos que incluya una enmienda explícita para eliminar el fondo, lo que plantea un posible obstáculo adicional dado que los líderes republicanos han indicado que se necesitaría una mayoría superior a la simple para modificar el texto. Con la presión en aumento, el futuro de tanto el fondo como el paquete de financiación migratorio permanece en el aire, reflejando la compleja dinámica política en el Senado, la influencia de Trump sobre su partido y las consecuencias de las elecciones de mitad de mandato.

Este reporte se basa en información de los corresponsales de CNN Manu Raju, Alison Main, Lauren Fox y Morgan Leason





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