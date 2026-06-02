La historia de Luis de la Fuente como seleccionador de España es un ejemplo de cómo un entrenador puede cambiar la suerte de un equipo. De la Fuente ha sido un éxito con las selecciones juveniles de España y ahora está liderando a la selección mayor a grandes logros.

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha sido un nombre conocido en el mundo del fútbol español durante años. Aunque nadie hubiese aventurado que se pondría el traje de entrenador de la selección mayor del país.

De la Fuente conformó una selección joven y repleta de talento del medio hacia adelante. Como futbolista, De la Fuente se desempeño siempre dentro de España, debutando en el Athletic Club de Bilbao, con el que ganaría cuatro títulos, y pasando solo por otros dos destinos: el Sevilla FC y el Alavés. El lateral izquierdo colgó los botines tras la temporada 1994/1995, y casi de inmediato se puso el buzo de DT.

Primero se puso al mando del Portugalete y luego del Aurrera, dos clubes que militan hoy en las categorías de ascenso de España, antes de llegar a las categorías juveniles de dos clubes que lo conocían bien: el Sevilla FC primero y el Athletic Club más tarde. Luego pasó en un par de oportunidades por el filial de los vascos, el Bilbao Athletic, antes de tener su chance en 2011 dirigiendo al Alavés, que por ese entonces andaba en la segunda división.

Su paso duró apenas tres meses por malos resultados. Hasta allí, nada extraordinario.

Sin embargo, el destino de De la Fuente empezaría a cambiar con un llamado de la Real Federación Española de Fútbol en 2013 para asumir la dirección técnica de la selección Sub19. El impacto fue inmediato, consiguiendo la Eurocopa 2015 con la categoría juvenil, en un equipo donde estaban Mikel Merino, Rodri, Marco Asencio, Dani Ceballos y Borja Mayoral, entre otros.

Ya en 2018, y acompañando el desarrollo de los juveniles que él mismo había promovido en 2015, asumió como entrenador de la selección Sub21, a la cual, para no ser menos, también consagró campeona en la Eurocopa 2019. En ese combinado también asomaban nuevas estrellas, como Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Fabián Ruiz y Unai Simón. Luis de la Fuente sonríe durante la presentación de la lista de convocados para el Mundial 2026.

Tras esos éxitos, a nadie la llamó la atención que la RFEF le confiara el mando de la Sub23 para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Allí fueron sus nombres habituales, más otros como Marc Cucurella, Martin Zubimendi y Pedri. El oro se le escapó por poco, en un fatídico tiempo suplementario que Brasil acabó ganando 2-1.

Sin embargo, esa lista de medallistas de plata sería muy importante en su futuro. Al tiempo que De la Fuente se destacaba con las juveniles, la selección mayor de España iba a los tumbos. Poco quedaba de la jerarquía del campeón del mundo en 2010. La Roja se fue en fase de grupos en 2014, en octavos de 2018 y otra vez en octavos de 2022.

La sensación era de desazón. Parecía que la magia de la España bicampeona de Europa en 2008 y 2012, y del Mundial de 2010, se había agotado. Ya no había Xavi Hernández, Andrés Iniesta ni Sergio Busquets, los cerebros de la Roja multicampeona, ni Iker Casillas, el capitán.

Entonces, pensando en el recambio generacional que ya era evidente en el seleccionado mayor, la RFEF tomó la decisión más lógica posible: llamó al entrenador que sacó campeones juveniles a muchos de los aspirantes a vestir el manto del seleccionado. Y la apuesta pagó con creces. De la Fuente asumió oficialmente el cargo de seleccionado el 1 de enero de 2023 y seis meses después ya era campeón, al consagrarse en la Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023.

Un año más tarde llegó otro título, el de la Eurocopa celebrada en Alemania, donde su equipo terminó invicto, con siete triunfos en siete partidos. España estaba de vuelta, no solo en resultados, sino en juego, recuperando el brillo que se fue apagando en la década anterior. Su paso en la mayor se quedó a nada de ser perfecto.

Estuvo literalmente a dos penales de serlo, pero la definición desde los 12 pasos le dio el título de la Liga de Naciones de la UEFA 2024/2025 a la Portugal de Cristiano Ronaldo, después de otro paso arrollador y lleno de goles de España ante los mejores del continent





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