El sector sanitario privado supera los 12,8 millones de asegurados en 2025

La sanidad privada continúa su crecimiento en España, alcanzando una cobertura del 26% de la población y contribuyendo significativamente al Sistema Nacional de Salud. El informe de IDIS detalla el aumento en consultas, urgencias, intervenciones quirúrgicas y gasto sanitario privado.

El sector sanitario privado en España continúa su expansión, alcanzando en 2025 los 12,8 millones de personas cubiertas por seguros de salud , incluyendo los sistemas de mutualidad administrativa.

Esta cifra representa el 26% de la población total y un incremento del 1,7% con respecto al año anterior, lo que equivale a un aumento de aproximadamente 200.000 asegurados. El análisis, proveniente de la XVI edición del Observatorio del sector sanitario privado presentado por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), revela la significativa contribución de la sanidad privada al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Se estima que esta contribución oscila entre el 30% y el 42% en lo que respecta a la actividad hospitalaria, demostrando su papel crucial en la prestación de servicios de salud en el país. En 2023, la sanidad privada atendió a un gran volumen de pacientes, superando los 35,7 millones de consultas, lo que representa el 29,9% del total nacional.

Este número es más del doble de lo registrado en la primera edición de este informe, evidenciando un crecimiento constante en la demanda de servicios privados. Además, se realizaron más de 10,7 millones de atenciones en servicios de Urgencias, representando el 32,3% del total, y 2,28 millones de intervenciones quirúrgicas, que constituyen el 42% del total de cirugías realizadas en España.

El gasto sanitario privado en 2023 ascendió a 37.048 millones de euros, un aumento del 8,8% en comparación con el año anterior. Esta cantidad representa el 26,8% del gasto sanitario total y el 2,47% del Producto Interior Bruto (PIB). El gasto en conciertos público-privados alcanzó los 10.023 millones de euros, equivalentes al 0,67% del PIB.

La distribución geográfica de la cobertura de seguros privados es desigual, con Madrid (37,3%), Cataluña (31%) y las Islas Baleares (30,9%) superando la media nacional en penetración. En 2024, el sector privado contaba con 440 hospitales, representando el 57% del total de centros hospitalarios en España, y 49.614 camas, que constituyen el 31% del total. Un 57% de los hospitales privados mantienen algún tipo de acuerdo con el SNS.

El sector de las residencias privadas es aún más predominante, con 3.904 centros, que representan el 70,1% del total nacional, y 281.471 plazas, el 73,5% del total. En el ámbito de la salud mental, la sanidad privada cuenta con el 75% de los hospitales especializados, además de 413 centros de salud mental sin internamiento y el 61% del total de camas.

La incorporación de datos del sector odontológico revela que el 99,4% de las clínicas bucodentales son privadas, generando una facturación de 8.721 millones de euros, el 0,58% del PIB y el 16,8% de la facturación total del sector sanitario. En total, el sector asistencial privado emplea a 320.186 profesionales, incluyendo 73.643 médicos, y ofrece 280 plazas en formación sanitaria especializada.

Además, participa activamente en la investigación, con un 51,8% de los ensayos clínicos y un 48,7% de los estudios en fases tempranas, contando con 154 centros de investigación activos. Finalmente, los hospitales privados disponen del 48% de los equipos de resonancia magnética, el 39% de las gammacámaras, el 41% de los equipos de mamografía y el 39% de los equipos de litrotricia





publico_es / 🏆 5. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanidad Privada Seguros De Salud Sistema Nacional De Salud Gasto Sanitario Hospitales Privados

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Camp Mystic suspende sus actividades de verano tras la tragedia de 2025Después de las devastadoras inundaciones que causaron la muerte de 28 personas, los líderes de Camp Mystic han anunciado la suspensión de la temporada de verano de 2026. La decisión se produce tras meses de investigaciones, demandas y el duelo de las familias afectadas.

Read more »

Renta 2025: Cómo incluir en la declaración un seguro de vida cobrado en gananciales¿Debe de tributar la cantidad percibida de un seguro de vida contratado por los cónyuges cuando fallece uno de ellos siendo el régimen económico matrimonial de gananciales?...

Read more »

Renta 2025: Cómo incluir en la declaración un seguro de vida cobrado en gananciales¿Debe de tributar la cantidad percibida de un seguro de vida contratado por los cónyuges cuando fallece uno de ellos siendo el régimen económico matrimonial de gananciales?...

Read more »

Facephi termina 2025 en beneficios: 'Hemos dejado atrás la fase de startup'Facephi, empresa dedicada a la tecnología biométrica, conocida por sus sistemas de reconocimiento facial, terminó el ejercico 2025 con un resultado neto de 0,4 millones de...

Read more »

España hace historia con 677 playas con bandera azul, 35 más que en 2025El ranking por comunidades autónomas sitúa al País Valencià en el primer puesto con 151 banderas, seguido de Andalucía con 143, Galicia con 118 y Catalunya con 101. ...

Read more »

España mantiene el liderazgo mundial en banderas azules con 794 distintivos, 44 más que en 2025Este distintivo reconoce la calidad, seguridad y accesibilidad de las playas

Read more »