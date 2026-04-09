El sector logístico español: un mercado resistente que atrae la inversión core

El mercado logístico español se consolida como un referente en Europa, atrayendo inversión a largo plazo y mostrando resiliencia frente a la inestabilidad económica global. La demanda de espacios logísticos sigue creciendo, impulsada por un contexto macroeconómico favorable y la adaptación a las nuevas exigencias del mercado. Análisis de las tendencias de inversión, el comportamiento de las rentas y las previsiones para el futuro del sector.

El sector logístico español demuestra una notable resiliencia frente a las fluctuaciones económicas globales, consolidándose como uno de los mercados más sólidos de Europa. Esta fortaleza ha atraído el interés de inversores core, aquellos que buscan estabilidad a largo plazo, con expectativas de rentabilidad moderada. La presencia de este tipo de inversor se ha evidenciado en diversas operaciones significativas durante el último año, marcando una tendencia de inversión que se espera continúe.

La inversión en el sector ha visto operaciones destacadas como la adquisición por Mapletree, con sede en Singapur, de una cartera de naves a Blackstone, o la compra de Abrdn y Irish Life Investment Managers de naves en el polígono de Atalayuela. Otras transacciones relevantes incluyen la compra de una cartera logística en Getafe por P3 y la adquisición del complejo logístico de Mango por Punta Na. En 2025, se registraron 53 operaciones por un total de 1.270 millones de euros, aunque esto representa una disminución del 10% en comparación con el año anterior, el peso de las operaciones medianas y grandes ha ido en aumento, con el 47% de la inversión concentrada en operaciones superiores a los 50 millones de euros. La rentabilidad prime logística cerró 2025 en el 4,85%, mostrando una fase de estabilidad, según datos de CBRE. Para el año en curso, se espera un incremento en el volumen de inversión entre un 10% y un 15%, lo que situaría la inversión entre 1.400 y 1.460 millones de euros, aún por debajo de la media de la última década. En los tres primeros meses de 2026, las operaciones ya alcanzaron los 250 millones de euros, con la compra de una cartera logística por CapitaLand Ascendas (CLAR), también con sede en Singapur, a Blackstone como ejemplo del interés inversor a largo plazo. \El crecimiento del sector logístico español está respaldado por el aumento constante de los ritmos de alquiler. La contratación de espacios logísticos superó los 2,7 millones de metros cuadrados en 2025, un incremento del 7%. Para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, los inversores y promotores se han enfocado en proyectos llave en mano y autopromociones, lo que, junto con el aumento de la demanda, ha contribuido a una reducción de los niveles de desocupación, que se sitúan en el 7,2%. Esta tendencia se mantiene en 2026, con el 80% de los casi un millón de metros cuadrados previstos para su entrega ya comprometidos. A nivel regional, aunque Madrid y Barcelona continúan siendo los mercados más activos, el crecimiento más dinámico se observa en mercados secundarios. En 2025, la zona centro, que incluye Madrid y los principales ejes logísticos de Castilla-La Mancha, concentró el 39% de la contratación, seguida por Cataluña con un 22%. El resto de los centros logísticos representaron el 39% restante, con Valencia destacando como tercer mercado nacional tras superar los 500.000 metros cuadrados alquilados. En cuanto a las rentas, los principales mercados logísticos españoles han experimentado un crecimiento promedio anual superior al 5% en los últimos cinco años. Madrid registra 7,25 euros por metro cuadrado al mes (+5,6%), Barcelona 9,25 euros (+5,7%), Valencia 5,65 euros (+5,8%), Zaragoza 4,60 euros (+4,5%), y Sevilla 5,70 euros (+2,6%). CBRE prevé que la demanda se mantenga sólida en 2026, aunque el crecimiento dependerá de la capacidad del mercado para ofrecer 'producto adecuado en ubicaciones estratégicas'. Factores operativos como la disponibilidad de mano de obra, el acceso a energía y la planificación a largo plazo ganan importancia en las decisiones de localización. \El mercado logístico español lidera el crecimiento en Europa, consolidando su posición como uno de los más dinámicos y resistentes del continente. Según Begoña Crespo, responsable de logística en CBRE, esta fortaleza se atribuye a un contexto macroeconómico favorable en España, con previsiones de crecimiento del PIB y del consumo más sólidas que en el resto de Europa. La demanda logística se muestra adaptable a un entorno más exigente en cuanto a ubicación y disponibilidad de producto. La relación entre las previsiones macroeconómicas, los niveles de consumo y la necesidad de espacio logístico es directa. La creciente actividad en el sector y las inversiones realizadas, demuestran la confianza en el futuro del mercado logístico español y su capacidad para seguir atrayendo capital y generando oportunidades de crecimiento





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