El sector fitness español proyecta crecimiento para 2027 con 8,3 millones de socios

El mercado del fitness en España prevé un incremento paulatino de socios y facturación para 2027, impulsado por la madurez del consumidor y la expansión de cadenas low cost y centros 24 horas.

El sector del fitness en España proyecta un crecimiento sostenido para el cierre de 2026 y el inicio de 2027, consolidando una trayectoria alcista en abonados, facturación y oferta comercial. Este avance, aunque a un ritmo más pausado que en ejercicios anteriores, responde a la creciente madurez estructural del mercado nacional. La demanda se ve fortalecida por una base de usuarios habitual que prioriza la calidad sobre el precio absoluto, redefiniendo las estrategias de las cadenas operadoras.

Datos de afiliación y expansión de centros

La cifra de socios registrados en este tipo de centros alcanzó los 8,3 millones al finalizar el año analizado, superando significativamente los 6,2 millones de 2024. Este repunte se atribuye principalmente a la rápida expansión de las cadenas low cost, la apertura de establecimientos operativos 24 horas y el auge de las propuestas híbridas. El volumen de centros activos ascendió a 5.806 unidades a finales de 2025, frente a las 4.833 registradas al cierre de 2024, datos que excluyen las instalaciones municipales de gestión directa y los pequeños estudios boutique.

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Posicionamiento estratégico de cadenas y franquicias

Alberto Puente, socio de Transacciones de Deloitte, señala que las cadenas centradas en el precio bajo continuarán su crecimiento, pero desplazando su foco de las grandes urbes hacia poblaciones de menor tamaño. Paralelamente, la gestión privada de instalaciones de titularidad pública crecerá de forma selectiva en el territorio español. Las marcas de mayor poder adquisitivo apostarán por localizaciones de primer nivel en las principales ciudades, donde la saturación aún no es evidente, buscando capitalizar la concentración de la demanda en zonas de alto tráfico.

Perfil del consumidor y adopción tecnológica

El informe anual elaborado por Deloitte y la Fundación España Activa revela que el 87% de los españoles practica ejercicio al menos una vez por semana, una tasa muy por encima del 64% de la media europea. Esta demanda se ve favorecida por la longevidad de la población y el componente social inherente al deporte en el país. La tecnología juega un rol clave, con un 57% de los usuarios utilizando soluciones digitales para entrenar y un 45% recurriendo a dispositivos de seguimiento, cifras que se elevan al 77% entre los jóvenes que consideran estas herramientas fundamentales.

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Impacto de la inteligencia artificial en la operativa

La inteligencia artificial ya ha comenzado a transformar el sector desde dos dimensiones críticas: la experiencia del cliente y la economía del operador. La tecnología permite a las empresas evolucionar hacia ofertas hiperpersonalizadas, generando recomendaciones y programas adaptados a los objetivos individuales de cada usuario. Para el operador, la IA facilita la personalización comercial y la disponibilidad de información en tiempo real, optimizando la eficiencia operativa y la retención de socios en un mercado cada vez más exigente.

Estructura de mercado y proyecciones futuras

El mercado español mantiene una elevada atomización en la oferta, concentrando la mayor parte de los abonados en las grandes cadenas y centros boutique. España se posiciona en la tercera plaza del ránking europeo del fitness, detrás de Reino Unido y Alemania. El sector identifica un potencial de crecimiento basado en la apertura de 900 nuevos centros, especialmente dirigidos a regiones como Madrid, Cataluña y Andalucía, donde la estructura del mercado sigue permitiendo una expansión estratégica viable y rentable para los inversores.