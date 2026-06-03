El sector del automóvil reduce a la mitad los afectados por regulaciones de empleo en 2026, aunque Cataluña sufre excepciones con Nissan y Ficosa

La industria automotriz española muestra una clara recuperación laboral en el primer trimestre de 2026, con una caída del 48% en trabajadores bajo regulaciones de empleo, impulsada por aumento de producción y matriculaciones. Sin embargo, Cataluña destaca negativamente por despidos masivos en Nissan y Ficosa, revelando disparidades regionales.

El sector de la automoción en España está experimentando un notable repunte en la creación de empleo durante el primer trimestre de 2026, lo que refleja una fase de recuperación tras años de inestabilidad.

Según datos del Ministerio de Trabajo, el número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo -tanto expedientes de regulación de empleo (ERE) como expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)- experimentó una caída del 48%, pasando de 7.360 afectados en el primer trimestre de 2025 a 3.828 en el mismo periodo de 2026. Esta disminución es un indicador claro de la mejora en el mercado laboral del sector, impulsada por un aumento en las matriculaciones de vehículos y la reactivación productiva tras importantes reformas y modernizaciones en varias plantas manufactureras.

La mayor parte de las empresas optan por la suspensión temporal de contratos a través de ERTE como medida flexible para adaptarse a fluctuaciones de la demanda, registrando 3.407 afectados frente a los 7.171 del año anterior. A pesar de esta tendencia positiva a nivel nacional, Cataluña se erige como la excepción significativa, concentrando los principales despidos colectivos, particularmente en Nissan y Ficosa, lo que sitúa a la región en el centro del proceso de reconversión laboral del automóvil en España.

Este caso catalán evidencia que, mientras la industria en su conjunto avanza hacia la estabilidad, persisten desafíos estructurales y reestructuraciones empresariales que impactan de manera desigual en el tejido productivo y laboral de las comunidades autónomas





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