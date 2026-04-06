El Sector de la Movilidad en España: Una Lucha por Miles de Millones de Euros

El sector del transporte en España está experimentando una profunda transformación, con una intensa competencia por las concesiones de transporte público y la entrada de nuevos actores. Esta noticia analiza los principales concursos y licitaciones, el impacto de las nuevas regulaciones y el futuro del transporte en España.

El sector de la movilidad en España se encuentra en un periodo de transformación significativa, con una revisión de una parte importante del negocio que involucra miles de millones de euros. Gigantes del sector como Alsa (Mobico), Avanza y Arriva compiten ferozmente por hacerse con una porción de este mercado, enfrentándose entre ellos y también a nuevos competidores que buscan aprovechar el auge del transporte de pasajeros.

Este auge se ve impulsado por el crecimiento del turismo y el apoyo de las subvenciones y ayudas gubernamentales destinadas a fomentar el transporte público. El concurso de las líneas regulares de autobús en la Comunidad de Madrid, que mueve a unos 300 millones de pasajeros al año y representa un negocio de cerca de 8.000 millones de euros durante los diez años de duración de los contratos, ha atraído la atención de los principales grupos de movilidad nacionales e internacionales. Actualmente, los contratos están prorrogados a la espera de la licitación del Gobierno regional.\Paralelamente, Renfe ha lanzado una licitación para crear una empresa mixta que gestione, mediante un acuerdo marco de hasta 15 años, los servicios alternativos de transporte al tren, valorados en unos 900 millones de euros. Este anuncio ha generado controversia en el sector debido a las exigentes barreras de entrada impuestas para ser socio de la compañía estatal. Renfe justifica esta iniciativa por la previsión de incidencias en la red de Adif, que en 2025 generaron un coste de 68 millones de euros en planes alternativos por carretera. Este plan ha provocado divisiones en el sector, especialmente entre las grandes compañías privadas y las pequeñas y medianas empresas (pymes) que no cumplen con los requisitos de flota y facturación establecidos. La judicialización de la operación ya ha comenzado, cuestionando la modalidad de acuerdo marco y señalando una posible concesión de transporte encubierta. Además, el Ministerio de Transportes también tiene en juego el mapa concesional, con un negocio valorado en unos 400 millones de euros y 60 de las 76 rutas estatales vencidas o a punto de vencer, lo que podría afectar a la imagen del sistema.\Finalmente, diversas ciudades españolas están licitando sus servicios urbanos de transporte. Destaca el concurso del transporte de Vigo, con ofertas presentadas por seis de las mayores compañías de España y Portugal y un valor de negocio de unos 470 millones de euros. En Galicia, también se disputan los concursos de Santiago de Compostela (260 millones de euros) y Ourense (7 millones de euros anuales). En Andalucía, el concurso del Tranvía de Jaén ha sido ganado, en principio, por un consorcio formado por Ruiz y Barraqueiro. La Comunidad de Madrid ha lanzado un concurso para renovar todas las concesiones de autobús regular de la región, que representan una cifra de negocio de 8.000 millones de euros. Estos movimientos reflejan una intensa competencia en el sector de la movilidad, con importantes oportunidades y desafíos para las empresas involucradas. El panorama actual es dinámico y en constante cambio, con la necesidad de adaptarse a las nuevas regulaciones, la evolución de la demanda y la búsqueda de la eficiencia y la sostenibilidad





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