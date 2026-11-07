La desclasificación de documentos revela cómo Israel ocultó su arsenal nuclear en Dimona bajo el eufemismo de 'fábrica textil', una estrategia de opacidad que ahora enfrenta críticas y cambios geopolíticos.

En las primeras etapas de la década de 1960, un grupo de diplomáticos estadounidenses se desplazaba en un helicóptero israelí sobre el desierto del Néguev, ubicado a aproximadamente 32 kilómetros al oeste del mar Muerto. Durante el vuelo, uno de los oficiales avistó una gran obra en construcción emergiendo de la arena y preguntó al escolta israelí, Addy Cohen, representante del Ministerio de Finanzas de Israel, qué tipo de instalación podría ser. Cohen, quien viajaba junto al embajador de Estados Unidos en Israel, Ogden Reid, respondió de inmediato que se trataba de una simple fábrica textil. En realidad, lo que aquellos pasajeros observaban era el edificio principal de la instalación nuclear de Dimona, un complejo que luego se convertiría en la base fundamental del único arsenal nuclear en Oriente Medio.

El eufemismo de la fábrica textil en la historia

La respuesta improvisada de Cohen no fue solo un error de comunicación, sino el inicio de una estrategia de engaño estatal que perduraría durante décadas. Según un telegrama diplomático secreto estadounidense desclasificado y recopilado por el Archivo de Seguridad Nacional, Cohen inicialmente tomó el asunto a la ligera, aunque se percibió que creía que el reactor podría tener eventualmente fines armamentísticos. La inteligencia estadounidense tardaría varios meses en descifrar la verdadera naturaleza del sitio, momento en el cual el embajador Reid exigió una reunión formal con Cohen para abordar la discrepancia entre la explicación oficial y las pruebas satelitales e informativas.

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Con el paso del tiempo, esta mentira inicial se transformó en un eufemismo diplomático ampliamente reconocido. El historiador israelí-estadounidense Avner Cohen describió esta política como el secreto peor guardado del mundo moderno. La narrativa de la fábrica textil ha sido utilizada por figuras políticas israelíes para aludir a su capacidad nuclear sin confirmar explícitamente su existencia. Recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo referencia a una reunión con el jefe de la Comisión de Energía Atómica del país en un discurso pronunciado el 14 de julio, utilizando este lenguaje codificado para evocar la historia del ocultamiento.

Divergencia y el caso del uranio en Pensilvania

A cinco años de vista del incidente en el Néguev, la tensión entre Washington y Tel Aviv escaló cuando los responsables nucleares de Estados Unidos detectaron la desaparición de cientos de kilos de uranio enriquecido apto para armas nucleares en una planta de Pensilvania. Funcionarios de inteligencia sugirieron, y un documental posterior lo reforzó, que este material fue desviado intencionalmente para alimentar el programa nuclear israelí. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación, demostrando que la cooperación técnica inicial derivó en una transferencia estratégica no autorizada que los inspectores estadounidenses nunca lograron rastrear completamente hasta las instalaciones subterráneas secretas de Dimona.

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La política conjunta entre Estados Unidos e Israel se caracterizó durante sesenta años por una opacidad deliberada y una ambigüedad estratégica. Ambos gobiernos evadieron reconocer formalmente el desarrollo del arsenal nuclear israelí, lo que permitió a Washington mantener una postura pública consistente contra la proliferación nuclear en otras regiones del mundo. Simultáneamente, Israel logró evitar las preguntas incómodas sobre cómo adquirió la tecnología o si realizó pruebas definitivas, protegiendo su estatus como potencia nuclear regional sin romper las relaciones bilaterales fundamentales.

Crisis en la ambigüedad y presiones internacionales

El estancamiento de esta política podría estar cambiando drásticamente debido a la dinámica regional actual. Estados Unidos e Israel participan en conflictos activos contra Irán, buscando impedir que Teherán adquiera un arma nuclear, mientras que expertos en no proliferación advierten que estos esfuerzos podrían ser insuficientes. Paralelamente, un acuerdo de cooperación nuclear entre Estados Unidos y Arabia Saudita está pendiente de aprobación en el Congreso, lo que introduce nuevas variables en el equilibrio de poder. El apoyo incondicional estadounidense a las ambiciones militares de Israel parece estar debilitándose, evidenciado por la declaración del presidente Donald Trump el martes, quien indicó que podría recortar casi US$ 4.000 millones en ayuda militar a finales de año argumentando que Israel ya no la necesita.

La presión interna en Estados Unidos también ha aumentado. Representantes demócratas y organizaciones de derechos civiles llevan años exigiendo que Washington deje de ignorar el programa nuclear israelí. El representante demócrata Joaquín Castro argumentó en una entrevista con CNN que la postura ambigua es una política obsoleta, imprudente y peligrosa. Castro, miembro de las Comisiones de Asuntos Exteriores e Inteligencia, advirtió que es arriesgado para Estados Unidos librar guerras junto a Israel sin conocer su línea roja respecto al uso de armas nucleares ni tener planes de contingencia claros ante un posible ataque a las instalaciones nucleares israelíes.

Implicaciones futuras y transparencia obligada

La eliminación de la fachada de negación implicaría una rendición de cuentas inmediata sobre los orígenes de la tecnología nuclear israelí y los años de maniobras diplomáticas diseñadas para ocultar pruebas definitivas. Figuras como el presidente de Israel, Isaac Herzog, continúan navegando este escenario complejo, como se observó en su visita al Palacio Sándor de Budapest el 20 de octubre, donde expresó sorpresa por anuncios geopolíticos externos. Sin embargo, la tendencia global apunta hacia una mayor exigencia de claridad. La historia de la fábrica textil, que comenzó con un engaño en un helicóptero sobre el desierto, ahora se enfrenta al escrutinio de una era donde la transparencia nuclear es cada vez más difícil de mantener.