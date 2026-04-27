El Secreto del Rendimiento Élite: Consejos de un Cardiólogo Deportivo que Trabaja con Estrellas

El cardiólogo deportivo Danilo Manari, que ha colaborado con Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric y Fabio Cannavaro, revela los secretos para optimizar el rendimiento y la importancia de equilibrar deporte, nutrición y bienestar.

El renombrado cardiólogo deportivo, Danilo Manari, ha trabajado con algunos de los atletas más destacados del mundo, incluyendo a cuatro ganadores del Balón de Oro: Cristiano Ronaldo, Fabio Cannavaro, Karim Benzema y Luka Modric.

Manari enfatiza que intentar replicar las rutinas de estos atletas de élite es inalcanzable para la mayoría, ya que poseen condiciones naturales excepcionales que superan cualquier entrenamiento. Su experiencia se extiende al Real Madrid desde 2016, donde sus innovadoras pautas nutricionales y pruebas de vanguardia optimizan el rendimiento de jugadores como Mbappé.

Además, colabora con el Bologna y atiende a numerosos aficionados y deportistas de todos los niveles en sus centros de medicina cardiovascular y en su empresa O2up. Manari subraya que, si bien no podemos imitar a los profesionales, podemos beneficiarnos de las mismas herramientas tecnológicas que utilizan, siempre y cuando el deporte se enfoque en el bienestar y la salud.

Manari destaca a Luka Modric como el Balón de Oro que más le ha impresionado, admirando su equilibrio entre habilidades técnicas y físicas, que ha sabido mantener a un nivel excepcional incluso a los 40 años. Compara la innovación en el deporte de alto rendimiento con la Fórmula 1, donde las tecnologías probadas en competición eventualmente se trasladan a los vehículos cotidianos.

La clave para combinar deporte y bienestar radica en integrar la actividad física estructurada en la vida diaria, equilibrando trabajo y responsabilidades personales. Hoy en día, muchos aficionados logran prepararse para maratones o medios Ironmans con 3 a 5 entrenamientos semanales, algo impensable hace años.

Sin embargo, Manari advierte sobre la importancia de la moderación, ya que convertir el ejercicio en una carga adicional puede llevar a problemas de salud. Un ejemplo común es encajar el entrenamiento en la pausa del almuerzo, siempre y cuando no genere estrés adicional. Manari recomienda un enfoque personalizado, con un máximo de tres sesiones semanales para aquellos con poco tiempo, y la necesidad de un preparador para deportistas estructurados que les ayude a evitar la sobrecarga.

Para el bienestar físico general, sugiere al menos 30 minutos de actividad moderada o medio-alta, tres veces por semana. La nutrición juega un papel crucial, con una dieta variada, rica en proteínas rotadas, verduras y frutas, y una cantidad adecuada de carbohidratos. Cinco comidas al día, incluyendo un desayuno completo, son ideales, evitando alimentos pesados cerca del entrenamiento o del sueño. El consumo de alcohol, idealmente, debería ser nulo para los deportistas.

Finalmente, Manari enfatiza la importancia del entrenamiento de fuerza, especialmente a partir de los 50 años, y los ejercicios de propiocepción y equilibrio a partir de los 65, para prevenir caídas y mantener un estilo de vida activo y saludable. La clave es encontrar un equilibrio y no exagerar, disfrutando de los beneficios del deporte sin comprometer la salud





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