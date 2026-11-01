El secreto del oro español en gimnasia rítmica: sacrificios y legado

Descubre las 10.000 horas de entrenamiento y el legado histórico detrás de la medalla de oro de España en el Mundial de gimnasia rítmica.

La selección española de gimnasia rítmica ha alcanzado la cima del podium mundial, consolidando su estatus como una potencia internacional en esta disciplina. Este logro, simbolizado por la victoria en el Campeonato Mundial del verano pasado, no es producto de la casualidad, sino el resultado de una trayectoria histórica marcada por el esfuerzo extremo. Cinco gimnastas de distintas generaciones, como Salma Solaun, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, representan la cima de un sistema forjado durante décadas bajo presión y dedicación absoluta.

Un esfuerzo físico de diez mil horas

Detrás de esos dos minutos y medio de ejercicio perfecto y elegante se ocultan aproximadamente diez mil horas de entrenamiento. Salma Solaun, nacida en Vitoria en 2005, bromea diciendo que son las más pringadas, pero su comentario condensa una vida de sacrificio que no permite un solo pestañeo de más desde la infancia. La aparente facilidad de los movimientos en el vídeo final es una de sus mayores dificultades, ya que requiere un control milimétrico del aparato y un trabajo cardiovascular intenso que dispara el pulso sin alterar la serenidad del rostro.

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El ejercicio combina giros sobre una pierna con doble rotación, lanzamientos de pelota y acrobacias que parecen desafiar la gravedad. La música de Sílvia Pérez Cruz acompaña estas coreografías que representan el origen de la vida y la energía. Puntuaciones totales como 28.500 puntos en una prueba o 57.450 en el All-Around reflejan la precisión técnica necesaria para dominar las figuras de la pelota, las mazas, el aro, la cinta o la cuerda.

El legado de las pioneras de 1975

La historia de este éxito tiene raíces profundas en la escuela de los países tras el Telón de Acero, que dominaban la gimnasia rítmica como una disciplina atlética del ballet. Leticia Fuentes, de Santoña en 1958, fue parte del primer conjunto nacional que se formó con la ayuda de entrenadoras búlgaras como Ivanka Tchakarova. Este grupo llegó a Madrid en 1975 y se preparó bajo métodos que hoy parecen insoportables, con preparación física utilizando piedras y escaleras de hoteles para mantener la forma.

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Almudena Cid, única gimnasta en competir en cuatro olimpiadas, recuerda aquellos años donde la disciplina era férrea y no existían psicólogos ni nutricionistas profesionales. Las jóvenes confiabán plenamente en sus entrenadoras tras jornadas de ocho horas de rutina. La imagen de las gimnastas se ajustaba a los cánones del ballet europeo oriental, persiguiendo una silueta esbelta mediante controles estrictos de peso y alimentación que dejaban pocas márgenes para el error humano.

Sacrificios humanos y contexto histórico

El Mundial de Madrid de 1975 comenzó el mismo día que murió Francisco Franco, un evento que detuvo momentáneamente la competición. Las atletas, ya con el maillot puesto y nerviosas, tuvieron que esperar tres días más para saber si la prueba se celebraría. A pesar del contexto político turbulento y la ausencia de premios económicos para las medallistas, el equipo logró el tercer puesto, un éxito deportivo que no se vio compensado con beneficios personales inmediatos.

La presión psicológica era insoportable para la mayoría. Leticia recuerda cómo un juez le prohibió competir en Hamburgo por mantener su peso, a pesar de ser la mejor en la evaluación. Hoy reconoce que la falta de apoyo psicológico y nutricional le hizo sufrir y pasar hambre innecesariamente. Si hubieran tenido profesionales de la salud mental y alimentación, el desarrollo de su carrera habría sido muy diferente, liberándolas de cargas emocionales que marcan a toda una generación de pioneras.