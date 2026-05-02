El Secreto del Kiwi: Por Qué Deberías Comerlo con Piel

Descubre por qué la farmacéutica y nutricionista Boticaria García recomienda comer kiwi con piel para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales. Aumenta tu ingesta de fibra, folatos y vitamina E, y potencia su acción antioxidante.

El kiwi, una fruta que ha ganado gran popularidad en España en los últimos años, no solo destaca por su sabor tropical y refrescante, sino también por su impresionante perfil nutricional.

Su consumo regular se asocia a numerosos beneficios para la salud, gracias a su riqueza en vitaminas, minerales, fibra y compuestos vegetales con propiedades antioxidantes. Particularmente, el kiwi es una excelente fuente de vitamina C, aportando 59 mg por cada 100 gramos, similar a la mandarina o la naranja.

Además, su alto contenido de fibra dietética lo convierte en un aliado para la salud digestiva, especialmente para quienes sufren de estreñimiento. Los fitoquímicos presentes en el kiwi actúan como potentes antioxidantes, contribuyendo a la protección de las células contra el daño oxidativo y reduciendo el riesgo de enfermedades.

Sin embargo, muchos consumidores desconocen que están disminuyendo el potencial nutricional del kiwi al desechar una parte valiosa: su piel. Al igual que ocurre con otras frutas, la costumbre de pelar el kiwi antes de consumirlo implica la pérdida de nutrientes importantes. La farmacéutica y nutricionista Marian García, conocida como Boticaria García en redes sociales, ha alertado sobre este error común y ha destacado los beneficios de consumir el kiwi con piel.

Según la experta, la piel del kiwi aporta un 50% más de fibra, un 32% más de folatos y un 34% más de vitamina E en comparación con el kiwi pelado. Además, un kiwi sin pelar presenta tres veces más actividad antioxidante que la pulpa sola, lo que refuerza su capacidad para proteger las células del daño diario.

Para aquellos que se preocupan por la textura vellosa de la piel, Boticaria García recomienda lavar bien los kiwis y frotarlos suavemente con un cepillo de verduras o un paño limpio para eliminar cualquier residuo. También sugiere evitar los extremos del kiwi, ya que son más duros, aunque si se tienen dientes fuertes, se pueden consumir igualmente. En resumen, incorporar el kiwi con piel a la dieta puede maximizar sus beneficios nutricionales y contribuir a una mejor salud en general.

El kiwi, además de su aporte vitamínico, destaca por su bajo contenido calórico y su capacidad para generar sensación de saciedad, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener un peso saludable. Sus antioxidantes fortalecen el sistema inmunológico, protegiendo al organismo contra enfermedades. La fibra dietética presente en el kiwi no solo mejora la digestión y alivia el estreñimiento, sino que también regula los niveles de glucosa en sangre y colesterol, promoviendo la salud cardiovascular.

Por todo ello, el kiwi se ha convertido en una fruta esencial en una dieta equilibrada y un aliado para el bienestar general





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