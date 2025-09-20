El Secreto de la Juventud Eterna: Jordi Hurtado y su Fórmula para Desafiar al Tiempo

Descubre los hábitos de Jordi Hurtado, presentador de Saber y Ganar, que le permiten mantener una apariencia juvenil y un estilo de vida activo durante casi tres décadas en televisión. Analizamos su dieta mediterránea, su amor por las ensaladas y su enfoque en la actividad diaria, revelando una fórmula accesible para todos.

El enigma de la juventud perenne tiene nombre y apellido: Jordi Hurtado . El presentador de Saber y Ganar, con casi tres décadas al frente del concurso cultural más longevo de la televisión , sigue sorprendiendo al público con una apariencia física que parece desafiar el paso del tiempo. Mientras otros buscan tratamientos milagrosos o fórmulas de laboratorio, el comunicador de 68 años asegura que su secreto es mucho más simple y accesible para todos.

En diversas entrevistas, Hurtado ha revelado que no dedica tiempo al deporte de manera formal. 'Estar activo, aunque no haga deporte, y tener un trabajo que sea absolutamente vocacional, te llena de salud. Huyo del sedentarismo e intento estar siempre muy activo', explicó en una entrevista. Esta filosofía se centra en un estilo de vida en movimiento, evitando la inactividad que tanto perjudica con el paso de los años. No se trata de largas horas en el gimnasio o rutinas intensivas, sino de mantener un equilibrio entre actividad física y descanso, priorizando la salud sobre la obsesión por la perfección física. La alimentación también juega un papel crucial en su día a día. El presentador catalán confiesa seguir una dieta mediterránea, basada en productos frescos y saludables, sin caer en obsesiones o restricciones extremas. 'Procuro seguir una dieta mediterránea lo más sana posible, sin obsesionarme. Me encantan las ensaladas, las consumo a diario', declaró en una entrevista. Esta predilección por las ensaladas refleja su filosofía: platos ligeros, ricos en vegetales y fáciles de incorporar en una rutina equilibrada, donde la calidad de los alimentos prevalece sobre las tendencias pasajeras. La actitud positiva y la pasión por su trabajo completan la fórmula. Para Hurtado, su trabajo no es solo una profesión, sino una fuente diaria de motivación y bienestar. 'Tener un trabajo que te apasione, que sea vocacional, te llena de salud', insiste, y la ciencia respalda esta afirmación. Mantener la mente activa y disfrutar de lo que uno hace es tan fundamental para la longevidad como una buena alimentación. Conducir cada día un programa donde la cultura y la memoria son esenciales representa, de alguna manera, un entrenamiento mental constante. Su receta se resume en tres pilares fundamentales: mantenerse activo, incluso sin practicar deporte, seguir una dieta mediterránea con predilección por las ensaladas y vivir con entusiasmo su vocación profesional. Ausencia de obsesiones, ausencia de rutinas imposibles, solo constancia, moderación y una actitud vital que parece contagiar a quienes lo ven en pantalla. Este podría ser el verdadero misterio de su juventud: no en fórmulas mágicas, sino en la suma de pequeños hábitos diarios que cualquiera puede aplicar. Jordi Hurtado demuestra cada tarde que la clave para mantenerse joven no reside en luchar contra el tiempo, sino en aprender a vivirlo con equilibrio y alegría. \Nacido en San Feliu de Llobregat en 1957, Hurtado inició su trayectoria en Radio Nacional de España en la década de los setenta, forjando una sólida experiencia como locutor y actor de doblaje. Su llegada a la televisión se materializó en los ochenta con programas como Si lo sé no vengo y Pictionary, consolidando un estilo cercano y didáctico. A lo largo de su carrera, Hurtado se ha ganado la admiración del público, no solo por su profesionalismo y carisma, sino también por la constancia y la serenidad que transmite, convirtiéndose en una figura emblemática de la cultura televisiva española. Su longevidad en la televisión y su inmutable apariencia física han generado curiosidad y admiración, pero su secreto reside en un estilo de vida sencillo y equilibrado, accesible para todos. Su mensaje es claro: la clave de la juventud no está en la búsqueda de soluciones rápidas o tratamientos milagrosos, sino en la adopción de hábitos saludables y una actitud positiva ante la vida. La combinación de actividad física moderada, una dieta equilibrada y la pasión por su trabajo, le ha permitido mantenerse joven y vibrante, siendo un ejemplo a seguir para muchos





