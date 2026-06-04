El secretario de Salud de Estados Unidos busca acceder a historiales médicos de la mayoría de los estadounidenses

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., está intentando que el Gobierno federal acceda a los historiales médicos de la mayoría de los estadounidenses para investigar el supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. , está intentando que el Gobierno federal acceda a los historiales médicos de la mayoría de los estadounidenses para investigar el supuesto vínculo entre las vacunas y el autismo.

Según ha podido saber KFF Health News, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está recabando datos de sistemas estatales poco conocidos que permiten a los hospitales y clínicas intercambiar información detallada e identificable de los pacientes. En reuniones privadas, algunos referentes de salud pública se han opuesto a que el equipo de Kennedy tenga acceso a dichos datos, y han cuestionado la legalidad e incluso la utilidad de la información.

También han expresado su preocupación por permitir que el Gobierno federal examine minuciosamente los historiales médicos de los estadounidenses, lo que podría implicar ver desde notas médicas hasta el historial de recetas. El HHS no ha ofrecido ninguna explicación sobre cómo protegerá o gestionará la información personal de salud que obtenga.

Sin embargo, Kennedy declaró que los historiales médicos son clave para investigar la causa del autismo, la seguridad de las vacunas y las enfermedades crónicas. Además, una organización sin fines de lucro de Nebraska ha recibido millones de dólares en subvenciones que han apoyado la iniciativa de Kennedy. El equipo de Kennedy se ha sentido frustrado por el hecho de que el acceso del Gobierno federal a los historiales médicos de los estadounidenses haya sido limitado.

Kennedy ha declarado que necesitan un buen sistema de registros médicos y que los sistemas actuales están fallando. Ha tenido que recurrir a los estados y ha contado con su cooperación, pero ahora tienen bases de datos conjuntas sobre las que pueden realizar los estudios. Dichos estudios ya están en marcha. Aunque la Casa Blanca ha disuadido a Kennedy para que no realice más cambios en la política de vacunación de EE.

UU. antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, el presidente Donald Trump estuvo de acuerdo con las dudas de Kennedy sobre la seguridad de las vacunas y la semana pasada firmó un decreto que le pide a EE. UU. que reduzca el número de vacunas recomendadas para niños. Los nombramientos políticos y los aliados de Kennedy han liderado la iniciativa para que el Departamento de Salud recopile y examine los historiales médicos.

Funcionarios federales se han reunido varias veces con los responsables de los sistemas estatales de intercambio de información sanitaria y les han preguntado cómo podrían utilizarse los historiales médicos personales que mantienen para la investigación de vacunas. Craig Behm, quien dirige el sistema de intercambio de información sanitaria de Maryland, dijo que el equipo de Kennedy preguntó cómo se podría utilizar la vasta cantidad de historiales médicos que almacenan de hospitales y sistemas de salud para estudiar las vacunas





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