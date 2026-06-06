El Seat Panda Papamóvil: Una solución de emergencia para la visita de Juan Pablo II a España en 1982

Cuando el coche papal no podía acceder al Bernabéu y al Camp Nou, SEAT construyó un Papamóvil sobre un Panda en solo 15 días. Este vehículo único incorporó detalles simbólicos y sirvió para que Juan Pablo II saludara a los fieles durante su histórica visita.

En 1982, España se preparaba para recibir la primera visita de Juan Pablo II, un evento de gran trascendencia religiosa y social. Sin embargo, surgió un problema inesperado: el coche papal previsto, el famoso Papamóvil que se había usado en ocasiones anteriores, no podía acceder a dos de los lugares clave de la visita: el estadio Santiago Bernabéu de Madrid y el Camp Nou de Barcelona.

Las dimensiones del vehículo y las características de los accesos a estos recintos impedían su paso, lo que amenazaba con cancelar los actos masivos programados. Ante esta emergencia, la organización contactó con SEAT, la principal fabricante de automóviles española, para buscar una solución rápida y efectiva





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