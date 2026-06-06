El saqueo napoleónico en España: un expolio que aún clama justicia

El historiador Francisco García del Junco publica 'Los robos de Napoleón en España', un libro que denuncia el expolio sistemático del patrimonio español durante la invasión francesa y plantea la paradoja de que, mientras se devuelven obras robadas por los nazis, las sustraídas por Napoleón siguen en manos extranjeras.

El historiador Francisco García del Junco ha publicado un libro titulado "Los robos de Napoleón en España" (La Esfera de los Libros, 2026) en el que denuncia el sistemático saqueo del patrimonio español durante la invasión napoleón ica.

A lo largo de sus páginas, el autor plantea una pregunta que considera fundamental: ¿por qué se devuelven las obras robadas por los nazis y no las que sustrajeron las tropas de Napoleón? García del Junco compara dos casos emblemáticos: el retrato de Adele Bloch-Bauer, conocido como "La dama de oro", pintado por Gustav Klimt, que fue confiscado por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y finalmente restituido a sus legítimos herederos tras una larga batalla legal; y un cuadro español robado por los franceses en 1808, que estuvo a punto de subastarse en Nueva York en 2024 pero fue retirado.

Ambas obras acabaron en colecciones particulares, pero solo una fue devuelta. Para el historiador, la diferencia de trato es injustificable, ya que tanto nazis como napoleónicos actuaron con la misma violencia y codicia. García del Junco sostiene que el criterio debería ser claro: si una pieza llegó a un museo de forma ilegal o mediante la fuerza, debe ser restituida, aunque ello suponga "abrir la caja de los truenos" en instituciones como el Louvre o el Museo Británico.

Sin embargo, en España no hay nada que devolver, según el autor, pues el único caso polémico, el tesoro de los Quimbaya, fue un regalo de Estado. El libro no pretende ser un catálogo exhaustivo, pues "robaron tantísimo que sería imposible", pero sí ofrece una visión impactante del "mayor saqueo que ha sufrido el patrimonio español en su historia".

Solo en Sevilla, los franceses, guiados por los libros de Antonio Ponz y Ceán Bermúdez, recorrieron iglesias y conventos arrancando cuadros de Murillo, Zurbarán y Alonso Cano. De la ciudad salieron 105 cajones con obras de 117 artistas, entre ellos Durero, Caravaggio, Tiziano, Leonardo y Rafael, además de piezas como el Cristo de Cellini, al que cortaron los brazos para que cupiera en una caja.

En Madrid, el Palacio del Buen Retiro fue saqueado sin piedad: de sus 1.383 obras de alta calidad, los franceses se llevaron todo lo que pudieron, luego lo convirtieron en cuartel y después en prostíbulo para la tropa, y finalmente volaron una parte. Hoy solo quedan el Casón del Buen Retiro y el Salón de Reinos. Tampoco escaparon otros palacios reales, como el de Aranjuez o La Granja.

García del Junco señala a los principales responsables: Napoleón, a quien llama "el mayor saqueador", y sus generales como Joaquín Murat, Sebastiani, Eblé, Desolle, Crochet, D'Armagnag, Lapereyre, Belliard, Lejeune, Dupont y Mathieu de Faviers, este último especialmente aficionado a Murillo. Aunque todos se enriquecieron personalmente, el historiador responsabiliza al emperador, pues si hubiera ordenado respetar las obras de arte, nadie se habría llevado ni un cuadro.

En cambio, Napoleón instaba a sus ejércitos a mantenerse con el botín y permitía el saqueo sistemático como parte de la guerra. García del Junco se atreve a afirmar que la invasión napoleónica dejó a España "machacada" como ninguna otra guerra, ni siquiera las carlistas o la Guerra Civil. Recuerda casos espantosos como el de Zaragoza, cuyos habitantes resistieron heroicamente pero sufrieron una represión brutal.

La Alhambra de Granada se salvó milagrosamente de ser volada por los aires, al igual que el palacio de los Abencerrajes o las torres del Cabo de la Carrera, del Agua y de los Siete Suelos, gracias a la intervención de un oficial francés que se negó a cumplir la orden de destrucción. El libro de García del Junco no solo documenta estos hechos con cifras y anécdotas, sino que también plantea una reflexión ética sobre la restitución del patrimonio expoliado.

Mientras que los crímenes nazis han sido ampliamente condenados y se han establecido mecanismos de devolución, los robos napoleónicos siguen siendo ignorados por la comunidad internacional. El autor espera que su obra contribuya a visibilizar esta injusticia histórica y a sentar las bases para un debate necesario sobre la propiedad legítima de las obras de arte arrebatadas por la fuerza





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