El Santander se ha convertido en el banco más capitalizado de España y la zona euro, superando a Inditex y a las compañías de lujo LVMH y Hermès. La mejora en el ranking español tiene su reflejo inmediato en Europa, donde el Santander se afianza como el banco más capitalizado de la zona euro y escala hasta la sexta posición del Euro Stoxx 50.

El Santander se convierte en el banco más capitalizado de España y la zona euro, superando a Inditex y a las compañías de lujo LVMH y Hermès .

La entidad, presidida por Ana Botín, ha multiplicado su valor en Bolsa por más de cuatro veces desde finales de 2023 y ha subido un 17% este año. La mejora en el ranking español tiene su reflejo inmediato en Europa, donde el Santander se afianza como el banco más capitalizado de la zona euro y escala hasta la sexta posición del Euro Stoxx 50.

Los analistas son optimistas sobre el banco, con el 77,8% de las firmas que siguen al Santander aconsejando seguir comprando acciones del banco. El equipo de Bankinter destaca como principales fortalezas a corto plazo el ritmo de crecimiento, la mejora de la rentabilidad, el control de la morosidad y el exceso de capital.

El Santander se fijó como objetivo alcanzar un beneficio neto de 20.000 millones de euros para 2028, lo que supondría un incremento del 42% respecto a los 14.101 millones registrados al cierre de 2022





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