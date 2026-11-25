El INE confirma que el salario mediano sube un 4,5% hasta 2.092 euros brutos en 2025. La brecha salarial de género se amplía al 18%, con un impacto desigual en trabajadores y trabajadoras.

El Instituto Nacional de Estadística ( INE) ha publicado este miércoles, 25 de noviembre de 2026, los resultados definitivos de la Encuesta sobre el salario principal de las personas trabajadoras. Estos datos corresponden al año completo de 2025 y reflejan un crecimiento notable en las retribuciones laborales de toda España. El indicador más preciso para entender la situación real de los trabajadores ha sido el salario mediano, que ha experimentado un ascenso significativo durante este período.

El salario mediano crece un 4,5% hasta los 2.092 euros

El salario mediano representa el valor exacto que cobra la persona situada en la mitad de toda la distribución de trabajadores. A diferencia del salario medio, que puede estar sesgado por las retribuciones extremadamente altas de una minoría, el mediano ofrece una visión más fiel de la realidad económica de la mayoría. En 2025, este valor ha aumentado un 4,5%, situándose en 2.092 euros brutos al mes. Este crecimiento se sitúa por encima de la tasa de inflación registrada en el país, que cerró el año 2025 en un 2,9%. Como resultado, los trabajadores han recuperado poder de compra efectivo, permitiendo que sus ingresos reales aumenten y mejoren su capacidad adquisitiva en el mercado.

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El salario medio supera los 2.500 euros brutos mensuales

Paralelamente al mediano, el salario medio también ha registrado un alza importante durante el año analizado. La media general de las retribuciones aumentó un 4,7% respecto a 2024, acercándose a la cifra de 2.500 euros brutos al mes. Este ascenso continúa la tendencia positiva observada en el año anterior, 2024, cuando el sueldo medio avanzó un 5% y el mediano lo hizo un 3,4%. La estadística del INE señala que estas diferencias en los salarios reflejados por las medias pueden explicarse por múltiples factores. Además de la subida nominal de los sueldos, intervienen cambios en la intensidad laboral, es decir, más horas trabajadas durante el año, así como variaciones en la composición del empleo.

La brecha salarial de género se amplía al 18%

A pesar del crecimiento general de las retribuciones, los datos revelan una desigualdad persistente y creciente entre sexos. Los salarios medios de los hombres aumentaron un 5,6% en 2025, hasta alcanzar una media de 2.739 euros brutos al mes. En contraste, los salarios de las mujeres subieron solo un 3,6%, hasta los 2.240 euros al mes. Esta diferencia de ritmo en el crecimiento ha ensanchado la brecha salarial de género hasta el 18%. Este porcentaje representa la diferencia de lo que cobran los hombres en comparación con lo que cobran las mujeres, lo que se traduce en una disparidad económica mensual de 500 euros a favor de los hombres. El Gabinete Económico de CCOO, a través de su miembro Luis Zarapuz, ha expresado su preocupación ante esta tendencia, señalando que no es positivo que los salarios femeninos no reaccionen al mismo ritmo que los masculinos.

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Diferencias significativas según tipo de contrato y jornada

El análisis detallado por tipo de contrato muestra divergencias importantes en el crecimiento salarial. Los trabajadores con contrato indefinido percibieron un salario medio mensual de 2.601,5 euros brutos en 2025, lo que supone un avance del 4,7% respecto al año anterior. Por otro lado, las personas con contrato temporal ganaron de media 1.907,7 euros brutos, un valor que aumentó un 1,9% respecto a 2024. Esta menor progresión en los contratos temporales sugiere una menor dinamización del mercado laboral en este segmento, a pesar del crecimiento general.

Respecto a la jornada laboral, los trabajadores a tiempo completo registraron un salario medio de 2.745 euros brutos al mes, con un incremento interanual del 4,8%. Los trabajadores a tiempo parcial, por su parte, alcanzaron los 1.100 euros brutos mensuales, con un aumento notable del 9%. Sin embargo, dentro de la jornada parcial, la brecha de género se vuelve más acusada: el salario de los hombres subió casi un 18%, mientras que el de las mujeres apenas creció un 6%. Esta disparidad indica que los complementos salariales y otros factores estructurales, más allá de las horas trabajadas, siguen afectando desproporcionadamente a las mujeres en el mercado laboral español.