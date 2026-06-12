El rozdanie del ahorro y la hipoteca: las rentabilidades se consolidan cerca del 3% mientras el coste de las nuevas hipotecas sube

Las mejores ofertas de depósitos y cuentas remuneradas en España alcanzan ya el 3% de rentabilidad, beneficiando a los ahorradores, mientras que los hipotecados a tipo variable y los nuevos prestatarios afrontan un encarecimiento de sus cuentas debido a la subida del euríbor y de los tipos de interés. Un análisis de la situación actual y las perspectivas.

La evolución del entorno monetario en la zona euro está generando un panorama dual para las finanzas de los hogares españoles. Por un lado, los ahorradores encuentran en los depósitos a plazo fijo y en las cuentas remuneradas oportunidades de rentabilidad que no se veían desde hace años, con ofertas que superan el 3% en plazos superiores a un año.

Por otro, los hipotecados a tipo variable y quienes buscan financiación nueva afrontan un encarecimiento progresivo del coste de la deuda. Esta divergencia responde directamente a la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE), cuyo tipo de interés principal se sitúa ya en el 2,5% tras la subida de junio, y a la expectativa de nuevas alzas antes de final de año.

Las rentabilidades de los mejores productos de ahorro se han consolidado en torno al 3%, mientras que el coste de la nueva producción hipotecaria avanza al alza, reflejando el impacto desigual de un mismo fenómeno macroeconómico. La subida de tipos de interés del BCE ha acelerado la competencia entre entidades por captar depósitos. Las ofertas más agresivas proceden de bancos internacionales y neobancos que buscan expandir su base de clientes en España.

Por ejemplo, Haitong, entidad portuguesa, ofrece un 2,96% TAE a un año, y Renault Bank paga un 3,19% a tres años. Incluso las cuentas corrientes remuneradas, que combinan rentabilidad con liquidez inmediata, han experimentado un salto significativo. El neobanco alemán Trade Republic, desde el 17 de junio, eleva su rendimiento al 2,27% para todos los clientes, y en mayo llegó a ofrecer un 3,04% TAE a nuevos clientes, adicional a un 1% de reembolso en pagos con tarjeta.

Estas cifras superan ampliamente el tipo oficial del BCE y el euríbor a doce meses, que se mantiene en torno al 2,8% en junio. Sin embargo, los bancos españoles reconocen que, de momento, no pueden igualar estas condiciones, que están muy por encima de los niveles de referencia del mercado.

La oferta de Letras del Tesoro también gana atractivo, con rentabilidades entre el 2,23% y el 2,54% tras las subastas de junio, lo que está impulsando tanto la adjudicación como la demanda, forzando a las entidades a mejorar sus propuestas para competir por la liquidez de las families. Para los hipotecados a tipo variable, el escenario es diametralmente opuesto.

El euríbor a doce meses, índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España, continúa su trayectoria ascendente y se sitúa en niveles no vistos desde septiembre de 2024. Según cálculos, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual podría ver incrementada su cuota mensual en unos 60 euros, superando ya los 900 euros mensuales.

Este encarecimiento no solo afecta a los préstamos ya existentes, sino también a la nueva producción hipotecaria. El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas para vivienda escaló en abril al 2,80%, el nivel más alto desde febrero de 2025. Los expertos anticipan que esta tendencia al alza se mantendrá en los próximos meses, dado que el BCE podría acometer nuevas subidas de tipos antes de que finalice el año.

Aunque la subida de tipos ya estaba ampliamente descontada por el mercado, lo que moderaría el impacto inmediato, la velocidad de los ajustes dependerá en última instancia de las decisiones del BCE y de la evolución del contexto geopolítico, que podría alterar las expectativas. En resumen, la nueva fase de tipos altos está consolidando un entorno de mayor rentabilidad para el ahorro sin riesgo, pero también de mayor coste para la financiación hipotecaria.

Las entidades financieras han trasladado ya en buena medida las subidas del BCE a sus productos, aunque la competencia en depósitos y cuentas remuneradas está llevando a algunas, especialmente de fuera de España, a ofrecer rentabilidades punta por encima de los tipos oficiales. Para las familias, esto significa una disyuntiva: por un lado, pueden obtener rendimientos atractivos por su dinero en inversiones seguras; por otro, quienes tengan o vayan a solicitar una hipoteca a tipo variable verán cómo su cuota se encarece mes a mes.

La evolución futura dependerá en gran medida de la trayectoria del euríbor, que a su vez está influenciada por las decisiones del BCE y por las expectativas de inflación. Mientras no haya un cambio brusco en el escenario, la tendencia apunta a una estabilización de las rentabilidades del ahorro en cotas altas y a un paulatino aumento del coste de las nuevas hipotecas





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