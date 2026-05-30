El romántico vestido de Tana Rivera para celebrar el triunfo de Roca Rey: lino, encaje y un aire nupcial

Tana Rivera acaparó miradas tras la Corrida de la Prensa en Las Ventas con un vestido bohemio de inspiración nupcial, confeccionado en lino y encaje en tono amarillo mantequilla, que rinde homenaje al estilo de sus abuelas y se suma a las tendencias del verano 2026.

El romántico vestido de Tana Rivera para celebrar el triunfo de Roca Rey : lino, encaje y un favorecedor aire nupcial. La hija de Eugenia Martínez de Irujo eligió un diseño bohemio para la tradicional Corrida de la Prensa celebrada en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.

Tana Rivera mantiene vivo el legado de sus abuelas, la inolvidable Carmen Ordóñez y la legendaria duquesa de Alba, a través de la moda. Homenajes sentimentales construidos con vestidos históricos, joyas familiares y guiños a dos de las mujeres más influyentes de la historia social española. Ahora, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera vuelve a captar todas las miradas con un look completamente distinto, aunque igualmente cargado de personalidad. La ocasión lo merecía.

Tras la faena, y ya entrada la noche, Tana fue fotografiada llegando al hotel donde se alojaba el torero peruano para celebrar junto a él una jornada especialmente significativa. Lo hizo con un look tan romántico como favorecedor: un vestido de inspiración nupcial que resume algunas de las grandes tendencias del verano 2026. La Corrida de la Prensa es una de las citas más emblemáticas del calendario de San Isidro.

Instituida hace más de un siglo por la Asociación de la Prensa de Madrid, reúne cada año a figuras del mundo político, cultural y social. Entre los asistentes de esta edición se encontraban el rey Felipe VI, la infanta Elena, José Luis Martínez-Almeida, Teresa Urquijo o Isabel Díaz Ayuso. Tana Rivera asistió inicialmente como una espectadora más, junto a varias amigas.

Sin embargo, sería horas después cuando su look se convertiría en protagonista. El vestido, perteneciente a la colección primavera-verano 2025, es un diseño confeccionado en mezcla de lino -50% lino natural- que encaja perfectamente con las tendencias actuales y con las altas temperaturas de la temporada. Presenta una construcción sin mangas, cuello redondeado, cintura ajustable mediante cinturón lazo y una falda larga y fluida, diseñada para acompañar el movimiento del cuerpo.

La parte superior incorpora pliegues verticales que aportan textura y sofisticación visual, mientras que la falda, con su caída ligera, añaden frescura y un punto de sensualidad perfectamente equilibrado. El encaje, presente en el cuello y los laterales, refuerza además ese aire romántico y artesanal que caracteriza la propuesta. A ello se suma el color.

Aunque oficialmente la firma lo define como light yellow, la tonalidad se acerca claramente al popular amarillo mantequilla, el tono que está dominando las colecciones de primavera-verano y que ya se ha convertido en uno de los favoritos de las expertas en moda. En cuanto a los complementos, Tana mantuvo una línea muy coherente con la estética relajada del conjunto.

Joyas discretas, maquillaje natural y luminoso y una melena oscura llevada suelta con acabado natural que potenciaba aún más el carácter desenfadado del estilismo. El bronceado favorecía especialmente el contraste con el amarillo suave del vestido, mientras que la manicura en tonos naturales reforzaba la elegancia del conjunto. La nota más tendencia aparecía en la pedicura, realizada en color burdeos, uno de los tonos que más fuerza está ganando esta temporada tanto en sandalias como en looks estivales.

Si hay una tendencia que está marcando el verano 2026 es el regreso de la estética bohemia. Vestidos fluidos, tejidos naturales, encajes artesanales, colores suaves y siluetas relajadas dominan tanto las pasarelas como el armario de numerosas celebridades. Tamara Falcó ha sucumbido también a esta corriente durante sus vacaciones en Ibiza, apostando por prendas de inspiración mediterránea, tejidos ligeros y una estética relajada.

Además de ser uno de los tejidos más frescos para combatir las altas temperaturas, el lino aporta una elegancia natural difícil de replicar con otros materiales. Su textura ligeramente irregular transmite autenticidad y sofisticación al mismo tiempo. A ello se suma el fenómeno del amarillo mantequilla.

Más suave que el amarillo tradicional y más versátil que los tonos pastel clásicos, se ha convertido en uno de los colores imprescindibles de la temporada gracias a su capacidad para iluminar la piel y aportar luminosidad sin resultar estridente. La jornada del 28 de mayo quedará marcada dentro de la temporada taurina por la actuación de Roca Rey en una de las corridas más importantes del calendario madrileño.

La Corrida de la Prensa continúa siendo, más de un siglo después de su creación, una de las grandes citas sociales y taurinas de España. Tana Rivera, con su estilo que mezcla homenajes a su linaje y un ojo clínico para las tendencias, se ha convertido en una de las figuras más observadas de la nueva generación del panorama social español.

Capaz de alternar homenajes históricos a sus abuelas con tendencias contemporáneas, la joven mantiene una identidad estética propia que combina tradición, elegancia y actualidad





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