El Roig Arena de Juan Roig registra pérdidas contables millonarias, pero busca bases sólidas para su crecimiento

A pesar de unas pérdidas contables de 429,8 millones de euros, el Roig Arena, inversión de 400 millones de euros de Juan Roig, busca consolidarse económicamente con una estrategia de ingresos superiores a los gastos, tras registrar once millones de euros en ingresos durante sus primeros cuatro meses de actividad y superar el millón de espectadores hasta mediados de abril.

El Roig Arena , el ambicioso proyecto deportivo y de espectáculos impulsado por Juan Roig , presidente de Mercadona , ha iniciado su andadura operativa con un resultado contable que refleja unas pérdidas significativas de 429,8 millones de euros. Esta cifra, aunque impactante a primera vista, se explica por la aplicación de 406,7 millones de euros en el apartado de Deterioros y resultado por enajenaciones de inmovilizado dentro de las cuentas de la sociedad Licampa 1617, entidad gestora del recinto. Según fuentes de la compañía, esta medida contable busca fundamentalmente poner el contador a cero. El objetivo es establecer una base sólida y saneada que permita impulsar el crecimiento futuro del recinto multiusos, garantizando su sostenibilidad económica a largo plazo. La estrategia de Roig, quien considera el Roig Arena como un legado para la ciudad de Valencia, se centra en un principio claro: que los ingresos generados por la actividad del recinto superen de forma consistente a los gastos operativos. Este enfoque se alinea con la naturaleza de inversión a largo plazo del proyecto, cuyo coste total asciende a 400 millones de euros.

El ejercicio 2025 marcó el inicio de la actividad comercial del Roig Arena, concretamente a partir del 6 de septiembre. Durante los últimos cuatro meses del año, el recinto logró generar unos ingresos de 11 millones de euros, fruto de la celebración de 100 eventos. Esta cifra inicial demuestra una actividad considerable y una buena acogida por parte del público. La tendencia positiva se ha mantenido e incluso fortalecido en los primeros meses de 2026. Hasta mediados de abril de este año, el Roig Arena ha acogido cerca de 200 eventos, atrayendo a más de un millón de espectadores. Estos datos confirman la capacidad del recinto para generar interés y movilizar audiencias, elementos clave para la consecución de su objetivo de autosuficiencia económica. La diversidad de la programación, que abarca tanto eventos deportivos como espectáculos, contribuye a esta amplia convocatoria.

Paralelamente a las cuentas del Roig Arena, se han hecho públicas las cifras de Inmo Alameda, la sociedad holding que agrupa todas las actividades empresariales de Juan Roig. Los negocios consolidados del presidente de Mercadona registraron un beneficio global de 1.275 millones de euros, tras la correspondiente deducción del Impuesto sobre Sociedades, que ascendió a 511 millones de euros. De esta considerable ganancia, Juan Roig, como socio único de Inmo Alameda, percibió 32,1 millones de euros en concepto de dividendos. Esta cifra representa un incremento respecto a los 27,8 millones de euros abonados el año anterior. Adicionalmente, la memoria anual de Inmo Alameda detalla la retribución bruta de Roig como administrador único, que alcanzó los 12 millones de euros el año pasado. De esta cantidad, 11 millones provinieron de su rol en Inmo Alameda y 1 millón por su presidencia en Mercadona. Es importante destacar que, si bien la retribución bruta es elevada, el empresario se queda con aproximadamente 5,6 millones de euros netos, después de que Hacienda retenga el 54% de sus ingresos en concepto de impuestos. Esta estructura financiera subraya la solidez y rentabilidad de los negocios principales de Juan Roig, a pesar de la inversión significativa y el enfoque de largo plazo del Roig Arena





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