El Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias realizan un vuelo conjunto en la Academia General del Aire y del Espacio

El Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias, Leonor, volaron juntos pilotando aviones Pilatus PC-21 en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia, como parte de la formación militar de la heredera. Tras el vuelo, ambos se mostraron satisfechos y posaron para fotografías. La formación militar de la princesa incluye tres cursos en distintas academias y finalizará en 2027, antes de iniciar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas.

Su Alteza Real el Rey Felipe VI y la Princesa de Asturias, doña Leonor , llevaron a cabo recientemente un vuelo conjunto pilotando cada uno un avión de entrenamiento Pilatus PC-21 en las instalaciones de la Academia General del Aire y del Espacio, ubicada en San Javier , Murcia .

Este evento, que formaba parte del programa de formación militar de la heredera al trono, fue documentado por la Casa Real, que difundió imágenes y un breve vídeo del encuentro. En las fotografías y la grabación se observa a ambos uniformados con el mono de vuelo característico del Ejército del Aire y del Espacio, acompañados por altos mandos de la academia.

La princesa Leonor, que ultima su formación militar en este centro, recibió a su padre, el Rey, con un saludo militar riguroso antes de proceder a una reunión informativa. Durante dicha reunión, la princesa expuso los detalles del vuelo que iban a realizar, incluyendo una explicación sobre el funcionamiento del asiento eyectable del avión, un elemento de seguridad crucial en la formación de pilotos militares.

Posteriormente, ambos se trasladaron a la pista, donde la princesa revisó minuciosamente la aeronave que iba a pilotar. Ya cada uno en su respectivo PC-21, junto a sus instructores, despegaron y realizaron el vuelo en paralelo, una experiencia que ambos coincidieron en calificar de satisfactoria. Tras aterrizar, se produjo un emotivo abrazo entre padre e hija, y el Rey declaró que se había sentido "mejor de lo que esperaba" volando al lado de su hija.

Después de este primer vuelo conjunto, ambos posaron para los fotógrafos antes de regresar a las instalaciones de la academia. Esta actividad se enmarca dentro del amplio y riguroso plan de formación militar que la Princesa de Asturias está completando desde 2023, conforme a lo establecido por el Real Decreto que regula su preparación.

Dicho plan contempla tres cursos consecutivos en las principales academias militares españolas: primero en la Academia General Militar de Zaragoza (curso 2023-2024), luego en la Escuela Naval Militar de Marín, Pontevedra (incluyendo un crucero de instrucción a bordo del Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano), y finalmente en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (curso 2025-2026). En cada una de estas etapas, la princesa se ha integrado completamente con las promociones de alumnos de segundo, tercer y cuarto curso respectivamente, participando en todas las actividades formativas y de instrucción.

Se espera que en julio de 2026, al término del tercer curso en la academia aérea, complete esta fase de formación militar básica, obteniendo los títulos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de alférez de fragata de la Armada. Posteriormente, durante el curso académico 2026-2027, cursará el quinto y último año de su plan militar antes de recibir los reales despachos correspondientes en los actos de graduación de cada una de las tres academias.

Tras finalizar su formación militar, la Princesa de Asturias tiene previsto iniciar sus estudios universitarios en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid el próximo mes de septiembre, marcando así un nuevo hito en su preparación para el futuro desempeño de sus responsabilidades constitucionales





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