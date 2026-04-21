El Rey Felipe VI refuerza la alianza estratégica con Portugal durante la primera visita oficial del nuevo presidente

El nuevo presidente de la República Portuguesa realiza en Madrid su primer viaje oficial al extranjero, siendo recibido por Felipe VI y la reina Letizia en una jornada marcada por la cordialidad y la cooperación bilateral.

El Palacio Real de Madrid ha vuelto a convertirse en el escenario central de la diplomacia internacional al recibir al nuevo presidente de Portugal en su primer viaje oficial tras asumir la jefatura del Estado. La visita marca un hito fundamental en las relaciones bilaterales entre ambas naciones, consolidando la estrecha amistad que une a los dos países vecinos.

La jornada comenzó con un despliegue de solemnidad institucional, donde el rey Felipe VI recibió personalmente al mandatario portugués al pie de la escalinata principal. El protocolo, que incluyó la presencia de la guardia real y el tradicional posado en la emblemática Sala de Embajadores, subrayó la importancia que la Corona otorga a esta visita, reforzando el compromiso de España con su socio estratégico en la Península Ibérica.

Posteriormente, las delegaciones oficiales, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se trasladaron a la Sala de Tapices para abordar temas de cooperación bilateral y el futuro de las alianzas entre Madrid y Lisboa. Tras las sesiones de trabajo, se ofreció un almuerzo oficial en el comedor de diario, un entorno que buscó favorecer un ambiente de cercanía y fluidez en el diálogo.

Acompañando al monarca estuvo la reina Letizia, quien recibió con especial calidez a la esposa del presidente, Margarida Maldonado Freitas. La primera dama lusa, farmacéutica de formación y figura clave en el entorno del mandatario, ha expresado su deseo de mantener la mayor normalidad posible en su vida privada, a pesar de las exigencias del cargo público que ahora comparten.

En el encuentro participaron figuras de alto nivel, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quienes compartieron una jornada centrada en el fortalecimiento de los lazos políticos y sociales. El evento, que prescindió de discursos oficiales, permitió un intercambio distendido entre los líderes, reflejando la solidez de una relación histórica que se ha visto revitalizada por la voluntad compartida de cooperar en el marco europeo y global.

Este encuentro en Madrid no es sino el reflejo de una sintonía diplomática que se ha ido intensificando en los últimos meses. La Casa del Rey continúa así su estrategia de utilizar el Palacio Real como un símbolo dinámico de la monarquía moderna, un enfoque que ya se pudo observar en la reciente puesta en escena del tradicional discurso navideño del monarca.

El nuevo presidente portugués, que ya recibió el apoyo directo de Felipe VI durante su investidura el pasado mes de marzo, reafirma con este gesto el camino marcado por sus predecesores, como Rebelo de Sousa, quien mantuvo una estrecha relación personal con la Familia Real española, recibiendo incluso a la heredera al trono y a la infanta Sofía en visitas que quedaron marcadas por el afecto mutuo. Esta visita a Madrid, que continuará con una reunión de trabajo en el Palacio de la Moncloa, asegura que el eje Madrid-Lisboa seguirá siendo un motor de entendimiento y cooperación, reafirmando que ambos países se encuentran unidos por un destino común que trasciende las fronteras y las legislaturas.





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