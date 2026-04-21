El rey Felipe VI recibe en el Palacio Real al nuevo presidente de Portugal en su primera visita oficial

El nuevo presidente de Portugal inicia en España su agenda internacional, siendo recibido con todos los honores por los reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid para estrechar los lazos de cooperación bilateral.

El Palacio Real de Madrid ha sido el majestuoso escenario elegido para la primera visita oficial de Estado del nuevo presidente de la República Portuguesa, quien ha escogido a España como su destino prioritario en su agenda internacional tras asumir el cargo. La jornada comenzó con un despliegue de protocolo impecable, donde el rey Felipe VI recibió personalmente al mandatario portugués al pie de la escalera principal.

Este gesto de bienvenida marcó el inicio de una serie de encuentros diplomáticos de alto nivel que subrayan la estrecha alianza entre ambas naciones ibéricas, reafirmando los vínculos históricos, culturales y políticos que definen la relación entre Madrid y Lisboa. Tras el saludo oficial, la comitiva se trasladó a la histórica Sala de Embajadores para la sesión fotográfica institucional, rodeados por la presencia ceremonial de los alabarderos de la guardia real, otorgando al evento una atmósfera de solemnidad y respeto mutuo. Posteriormente, las delegaciones oficiales de ambos países, encabezadas por el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, se reunieron en la Sala de Tapices para discutir asuntos de interés bilateral. Este intercambio fue seguido por un almuerzo de carácter más íntimo celebrado en el comedor de diario del Palacio Real. En esta ocasión, la reina Letizia actuó como anfitriona de la esposa del presidente portugués, Margarida Maldonado Freitas, cuya presencia ha generado un gran interés en los medios de comunicación por su firme intención de mantener su profesión de farmacéutica y preservar su privacidad a pesar de su nuevo rol institucional. El almuerzo, al que también asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se caracterizó por una atmósfera de cordialidad, prescindiendo de los discursos oficiales, lo cual permitió una interacción mucho más fluida y cercana entre los representantes de ambos estados, consolidando la sintonía personal que ya se dejó sentir en la toma de posesión celebrada en marzo. Este encuentro en Madrid no solo constituye un acto diplomático, sino que también refuerza la estrategia comunicativa y simbólica que la Casa del Rey ha desarrollado recientemente. El uso de las estancias más emblemáticas del Palacio Real, como se evidenció en el último discurso de Navidad del monarca, busca proyectar una imagen de España moderna y abierta al mundo, apoyándose en su rico patrimonio histórico. La relación con Portugal se mantiene como una prioridad absoluta, recordando el legado de la anterior administración bajo el mandato de Rebelo de Sousa, quien mantuvo estrechos lazos de afecto con la familia real española, llegando a recibir con especial cariño a la heredera al trono, la princesa Leonor, y a la infanta Sofía en visitas previas. Con esta jornada, España y Portugal renuevan su compromiso de trabajar conjuntamente bajo un destino compartido, aprovechando la voluntad política de construir convergencias duraderas en el ámbito europeo





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