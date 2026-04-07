El Rey Emérito y su Legado en Francia: Premios y Memorias en el Centro del Debate Político

Análisis de la ceremonia del Día del Libro Político en París, donde se premiará a Borbón y Debray por sus memorias 'Reconciliación'. Se examina la importancia del evento, la presencia del rey emérito, la acogida del libro en Francia y España, y el debate sobre el posible regreso de Juan Carlos I.

En una ceremonia que se transmitirá en directo a través del streaming del Parlamento francés, se espera un breve discurso de agradecimiento por parte de los galardonados Borbón y Debray, coautores de las memorias. Su presencia dotará al evento de una dimensión que oscilará entre el testimonio político y la memoria histórica.

Se aguarda con expectación la posible asistencia de don Juan Carlos, acompañado por sus hijas, las infantas Cristina y Elena, y quizás alguno de sus nietos, replicando la aclamada recepción que tuvo en Sevilla el pasado domingo. Allí, el rey emérito asistió al inicio de la temporada taurina en La Maestranza junto a su hija mayor, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica de Marichalar. Este sábado, París será sede de cuatro mesas redondas que reunirán a intelectuales y cargos electos para debatir sobre temas cruciales de la actualidad política. El libro Reconciliación, coescrito por Borbón y Debray, recibirá el prestigioso Premio al Libro Político, el galardón de mayor relevancia en el evento. Otros premios incluyen el Premio de los Diputados, el Premio Estudiantil al Libro Político del LCP y el Premio Estudiantil al Cómic Político del LCP. El jurado especializado, encargado de otorgar los premios, estará presidido este año por Annette Wieviorka, historiadora de renombre, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos. \El Día del Libro Político, creado en 1991 por Lire la Politique y la Asamblea Nacional Francesa, se celebra anualmente bajo la presidencia de la máxima autoridad de la institución, actualmente encabezada por la macronista Yaël Braun-Pivet. El evento tradicionalmente convoca a historiadores, diputados, periodistas especializados en política y directores de medios, con el objetivo de fomentar el discurso y la escritura política. Actualmente, el evento congrega a cerca de 2.000 participantes. Esta será la segunda ocasión en que Laurence Debray es honrada con este premio, un reconocimiento que ya obtuvo de manera excepcional en 2018 por su libro Hija de Revolucionarios. Esta obra, que narra la compleja relación con su padre, el filósofo Régis Debray, cercano a Che Guevara y militante castrista, refleja una visión crítica y personal de la historia familiar. Reconciliación, que ya ha alcanzado su sexta edición, ha sido presentada en América Latina, Portugal, y está en proceso de traducción al inglés y árabe. Aunque el libro ha generado un notable impacto en España, con gran cobertura mediática, no ha recibido apoyo institucional, lo que refleja las tensiones existentes entre el rey emérito y su hijo a raíz de la publicación.\La historiadora, en una entrevista telefónica con Vanity Fair, destaca la diferente acogida del libro en Francia, donde se le otorga la importancia que merece como testimonio histórico. La escritora Debray expresa su alegría por recibir este prestigioso galardón por segunda vez, lo que la posiciona como una figura clave en el certamen. Para el rey emérito, este premio representa una oportunidad para consolidar su narrativa y proyectar su legado en Francia, en un momento en que el exilio parece suavizarse. Juan Carlos I atraviesa una etapa positiva en su exilio. A pesar de haber pospuesto un viaje a Sanxenxo por razones de seguridad, su reciente visita a Sevilla, durante el Domingo de Resurrección, fue recibida con entusiasmo. En las últimas semanas, se ha reabierto el debate sobre su posible regreso definitivo a España. La petición del líder del PP, Alberto Núñez-Feijóo, para que el rey emérito regrese, se produjo en el contexto de la desclasificación de documentos del 23F. Estos documentos, que datan de hace 45 años, confirman que el ex jefe de los Ejércitos intentó frenar el golpe militar. Si bien la ausencia del monarca en Abu Dabi se debió a escándalos fiscales y personales, no relacionados con su rol en el 23F, la petición del PP llevó al Gobierno a declarar que no se oponía a su regreso, mientras que Felipe VI, a través de la Casa del Rey, solicitó que previamente estableciera su residencia fiscal en España. Marta Suárez, corresponsal de Casa Real para Vanity Fair España, continúa cubriendo la actualidad de la monarquía





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