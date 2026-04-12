El resurgir del verde en la moda: ¿Un color incomprendido?

Exploramos la compleja relación de la moda con el color verde, analizando su historial, los prejuicios asociados y su actual resurgimiento en las pasarelas y colecciones. Desde su estigma psicológico hasta su versatilidad, descubrimos cómo el verde desafía las convenciones y conquista el mundo de la moda.

Cuántas prendas de color verde habitan en tu guardarropa? Es probable que muchas menos que las negras, azules o rosas, a pesar de que el menta ha sido tendencia durante un par de años. El verde, lamentablemente, carga con una reputación desfavorable: se le considera llamativo, poco favorecedor (especialmente de noche) y difícil de combinar. Además, arrastra un estigma psicológico: el verde es un color arriesgado y ambiguo. Si bien evoca la naturaleza, también se asocia con la enfermedad, lo pernicioso (como el veneno), lo repugnante (como la mucosidad, el vómito) y lo inhumano. Después de todo, los marcianos, por ejemplo, son verdes, y otros seres peligrosos también. Todo esto influye en que el verde esté subrepresentado en la moda. Incluso cuando las pasarelas lo exhiben, el consumidor se muestra reacio. El estudio 'Perception and Preference Analysis of Fashion Colors: Solid Color Shirts', realizado en 2019 en universidades de Hong Kong y Taiwán, reveló que, incluso cuando los consumidores intentaban diferenciarse, no elegían el verde (sino el negro, el rosa y el amarillo). En muchos estudios sobre preferencias cromáticas, el azul suele ser el ganador en ropa, mientras que el amarillo y el verde son los peor valorados. Y los datos del informe de tendencias de Zalando (más de 50 millones de usuarios en Europa) indican que los colores más buscados y vendidos son los neutros (negro, blanco, gris, marrón) y, en menor medida, el rojo y el rosa; el verde simplemente no figura.

El verde es, en cierta medida, un color complicado. Eva Heller, en su libro 'Psicología del color', explica que aunque el verde era popular en el pasado, 'no se aceptaba tanto en la vestimenta festiva porque, a la luz de las velas, las telas verdes se volvían pálidas y parduscas'. También señala que no existen tintes naturales para lograr un verde intenso. A finales del siglo XIX, un químico llamado Eugen Lucios obtuvo un colorante verde intenso llamado verde aldehído. Su empresa se asoció con tintoreros de Lyon, quienes tiñeron una seda que un modista utilizó para crear un vestido de noche para la emperatriz Eugenia, que se puso de moda de inmediato. No obstante, el verde es complejo porque 'la impresión que genera una tela verde depende no solo del matiz del color, sino también, y más que en cualquier otro color, del tejido', explica Heller. 'En tejidos mates, el verde se percibe como un color aceptable, más bien modesto... En tejidos brillantes, en cambio, el verde se vuelve especialmente llamativo, más extravagante que elegante', añade la autora, refiriéndose a un poema de Wilhelm Busch en el que una tía le dice a su sobrina: 'No te vistas de verde, que no puedo soportarlo'. Es decir, el verde era, y en gran medida sigue siendo, sinónimo de poca discreción. Pero existen diversas tonalidades de verde.

Afortunadamente, hoy en día hay numerosos ejemplos de cómo el verde, bien empleado en sus cientos de tonos, puede refutar las palabras de Busch y demostrar su potencial en la moda. Basta con observar la última Alta Costura de Giorgio Armani Privé para comprobarlo. El desfile, bajo la influencia del pastel, dio al verde aguamarina y menta un papel fundamental, confirmando este tono como esencial en la paleta de la firma. De los 63 looks presentados, 51 incorporaban de alguna manera el verde, muchas veces como color único. También Eduardo Navarrete, en su regreso a la pasarela de Madrid es Moda, apostó todo al verde en su desfile de marzo. De hecho, el desfile se tituló 'Verde'. El diseñador alicantino presentó propuestas variadas con un hilo conductor claro: el verde bosque en un tono específico, cuya elección no fue casual: 'Creo que venimos de una época en la moda dominada por los neutros, con propuestas similares entre las marcas; todo es negro, blanco o beige. Los colores aportan carácter y diversión, dos elementos que no deberíamos olvidar los que hacemos moda. En mi caso, elegí el verde como un guiño a esas mujeres que dieron vida a los cafés de principios del siglo XX con su picardía. No solo fue una colección completamente verde, sino que cuidamos tanto el detalle que cada pieza fue teñida artesanalmente en un taller de Barcelona, a partir del mismo Pantone, para asegurar que el tono fuera exacto.





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