El renting impulsa el mercado automovilístico español: crecimiento del 16% en el primer trimestre

El sector del renting en España experimenta un crecimiento significativo en el primer trimestre del año, con un aumento del 16% en las matriculaciones de vehículos. La inversión en el sector también crece, consolidando su papel como motor clave en el mercado de la automoción.

Las empresas del sector del renting registraron un total de 96.223 vehículos en el primer trimestre del año, lo que representa un aumento del 16% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 82.939 vehículos . Estos datos fueron revelados ayer por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), que agrupa a empresas destacadas como Alphabet, Arval, Ayvens y Northgate, entre otras.

El sector del renting demuestra su crecimiento sostenido y su creciente influencia en el mercado automovilístico español. La cuota de mercado del renting en el primer trimestre se situó en el 26,97%, superando el 25,21% registrado doce meses atrás. Esto se produjo en un contexto de un mercado total que alcanzó las 356.798 unidades matriculadas, con un crecimiento del 8,47%, lo que indica que el sector del renting está creciendo a un ritmo significativamente mayor que el mercado general. El segmento de vehículos derivados, furgonetas y pick-up es donde el renting tiene mayor presencia, alcanzando el 38,49% del mercado. En el segmento más grande, el de turismos y todoterrenos, el renting matriculó 79.745 unidades hasta marzo, representando el 26,5% del total, que ascendió a 300.529. La inversión total en la adquisición de vehículos nuevos por parte de las compañías de renting durante el trimestre alcanzó los 2.374 millones de euros, mostrando un incremento del 25,72% en comparación con los 1.888 millones de euros invertidos en el mismo período de 2025. Los resultados del primer trimestre de 2026 confirman que el renting continúa siendo un motor clave para el mercado de la automoción en España, con un crecimiento superior al 16% y una cuota cercana al 27%. El presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes, destacó el papel protagonista del sector en la transformación de la movilidad





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