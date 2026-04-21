El Reino Unido aprueba una ley histórica para erradicar el consumo de tabaco

El Parlamento británico ha dado luz verde a una ley pionera que prohíbe la venta de tabaco a nacidos después de 2009, buscando crear la primera generación libre de humo y reducir la carga sobre el sistema sanitario.

Tras un extenso y complejo proceso de debate legislativo que ha durado meses, ambas cámaras del Parlamento británico, la de los Comunes y la de los Lores, han alcanzado un acuerdo definitivo sobre el contenido del proyecto de ley Tobacco and Vapes Bill. Esta normativa, que marca un antes y un después en las políticas sanitarias del Reino Unido , tiene como objetivo principal prohibir la venta de cigarrillos y productos de tabaco a cualquier persona nacida a partir del 1 de enero de 2009.

Con esta medida sin precedentes, el país se posiciona a la vanguardia mundial en la lucha contra el tabaquismo, buscando instaurar la primera generación libre de humo en la historia moderna. Esto implica que los ciudadanos que actualmente tienen menos de 18 años nunca podrán adquirir legalmente este tipo de artículos, independientemente de que alcancen la mayoría de edad, eliminando de forma progresiva el hábito de fumar en la sociedad británica. El impacto del tabaquismo en la salud pública es devastador, causando cerca de 80.000 fallecimientos anuales solo en el territorio británico. Estas muertes se encuentran estrechamente relacionadas con una amplia variedad de patologías crónicas y graves, tales como accidentes cerebrovasculares, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma y diferentes tipos de demencia. Además del coste humano, el impacto económico es igualmente alarmante, ya que el Servicio Nacional de Salud (NHS) debe destinar anualmente aproximadamente 3.100 millones de libras para el tratamiento de las secuelas derivadas del consumo de nicotina. Por esta razón, el Gobierno ha calificado la nueva ley como una de las reformas más trascendentales de las últimas décadas, argumentando que la prevención es la herramienta más eficaz para aliviar la presión hospitalaria y mejorar la calidad de vida de la población a largo plazo. La normativa no solo se limita a restringir la venta de cigarrillos convencionales, sino que otorga al Gobierno competencias extendidas para regular de forma estricta los cigarrillos electrónicos y los productos con nicotina, incluyendo aspectos como su comercialización, el diseño de empaquetado y la prohibición de ciertos aromas que resultan atractivos para los jóvenes. Asimismo, se amplían las zonas donde el vapeo estará estrictamente prohibido, abarcando ahora coches donde viajen menores, parques infantiles, entornos escolares y zonas hospitalarias. A pesar de estas restricciones, los legisladores han buscado un equilibrio entre la salud pública y las libertades individuales, permitiendo el uso de estos productos en espacios abiertos como terrazas de bares o domicilios privados. Figuras clave del Gobierno, como el Secretario de Estado Wes Streeting y la baronesa Merron, han celebrado este consenso parlamentario como una victoria histórica, subrayando que la nueva ley constituye la intervención en salud pública más importante de toda una generación, asegurando así un futuro más saludable para los ciudadanos británicos y obligando a la industria tabacalera a rendir cuentas frente a un cambio de paradigma social inevitable





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