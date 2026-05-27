El regreso del tenista australiano tras una lesión que casi acaba con su carrera

Thanasi Kokkinakis logra una victoria emotiva después de superar una grave lesión en el hombro que requirió un trasplante de tendón de Aquiles de una persona fallecida.

El tenista australiano Thanasi Kokkinakis logró una victoria que fue mucho más que un triunfo deportivo: fue la culminación de una larga y dolorosa batalla contra una lesión que estuvo a punto de acabar con su carrera.

El jugador, que regresó a las pistas un mes después de retirarse del Challenger de Zagreb por una dolencia que arrastraba desde hacía más de un año, demostró una vez más su resiliencia y determinación. La lesión, que afectaba el tendón de Aquiles de su hombro derecho, requería un tratamiento experimental y su recuperación fue incierta durante meses.

Kokkinakis había reaparecido en el torneo de Adelaida a principios de año, pero volvió a lesionarse y antes de llegar a Roland Garros se probó en Croacia, donde se retiró nuevamente.

"Hubo probablemente seis o siete meses donde ni siquiera toqué una raqueta de tenis. Básicamente tengo un tendón de Aquiles de una persona fallecida en mi brazo", explicó el jugador, visiblemente emocionado. El camino hacia la recuperación fue extremadamente difícil. Kokkinakis consultó a numerosos especialistas, la mayoría de los cuales le aconsejaron que se retirara del tenis profesional.

"La situación no es normal y lo más duro es que prácticamente nadie sabía exactamente qué debía sentir después de esta operación. Consulté muchísimos médicos, y muchos me decían que nunca habían visto algo parecido. Ningún tenista había pasado realmente por algo así", señaló. La intervención quirúrgica consistió en extirpar la mitad del músculo pectoral y reemplazar el tendón dañado con un tendón de Aquiles donado por una persona fallecida.

Muchos cirujanos se negaron a realizar la operación por considerarla demasiado arriesgada y sin precedentes en el tenis de alta competición. Finalmente, Kokkinakis encontró a un equipo médico dispuesto a asumir el desafío. La operación fue un éxito y, tras un largo proceso de rehabilitación, el australiano pudo volver a competir. Su regreso a las canchas no solo fue un alivio personal, sino también una inspiración para otros deportistas que enfrentan lesiones graves.

"Sabía que si quería seguir jugando, tenía que arriesgarme. No podía rendirme sin intentarlo", afirmó. La victoria en este torneo representa un hito en su carrera y una prueba de que, con perseverancia y el apoyo adecuado, es posible superar obstáculos que parecían insalvables. Kokkinakis ahora mira hacia el futuro con optimismo, consciente de que cada partido es un regalo y una oportunidad para demostrar su amor por el tenis





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