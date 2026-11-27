Carles Puigdemont regresa a Barcelona este 12 de diciembre tras la amnistía. Carlos Herrera analiza su poder y critica el acuerdo con Pedro Sánchez en COPE.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha anunciado oficialmente su regreso a territorio español para el próximo sábado 12 de diciembre. Durante una comparecencia en Bruselas, el líder de Junts confirmó que su llegada se realizará en avión directamente a Barcelona, desde donde se desplazará inmediatamente al Parlament para asumir su mandato político.

Declaraciones de Puigdemont en Bruselas

Puigdemont utilizó este acto público para reflexionar sobre los cambios en la estrategia independentista, señalando que se han aprendido lecciones importantes durante su exilio. El dirigente catalán explicó que es necesario replantear la hoja de ruta para alcanzar los objetivos políticos, reconociendo que el mundo vive una era de metamorfosis con trascendencia gigante para la humanidad.

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Análisis crítico de Carlos Herrera

El periodista de COPE, Carlos Herrera, dedicó su monólogo del jueves 26 de noviembre a analizar la situación, expresando la opinión que muchos ciudadanos tienen sobre este regreso. Herrera afirmó rotundamente que Puigdemont no pedirá permiso porque ha demostrado ser quien manda en la actualidad, destacando su capacidad para influir en la política nacional.

Según la interpretación de Herrera, el expresidente pretende generar un impacto mediático significativo antes de las elecciones generales del 29N. El comunicador señaló que este triunfo personal para Puigdemont fue posible gracias a la ambición desenfrenada de Pedro Sánchez, quien cedió protagonismo a cambio de los votos necesarios para la amnistía.

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Implicaciones políticas y futuro inmediato

La llegada de Puigdemont al Parlament marca un punto de inflexión en la legislatura actual, culminando un proceso donde el presidente del Gobierno reclamará protagonismo frente al líder catalán. Herrera advirtió que esta dinámica ha colocado a Pedro Sánchez en una posición vulnerable, donde sus decisiones han sido condicionadas por la necesidad de mantener el acuerdo político.

El escenario político se prepara para las elecciones generales, donde el regreso de Puigdemont podría alterar el equilibrio de fuerzas. Los expertos y analistas políticos observan con atención cómo esta nueva etapa afectará la gobernabilidad y las relaciones entre los diferentes partidos que compiten por el poder en Madrid.