La banda ha vendido un 40,8% de las entradas en la capital, seguido de Bilbao, Fuengirola y Barcelona. El concierto ha sido una celebración de las canciones eternas de la banda, que han sido cantadas al unísono por los fans de todo el mundo.

El regreso de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh en Madrid es un viaje de nostalgia y emoción que ha emocionado a los fans.

La banda ha vendido un 40,8% de las entradas en la capital, seguido de Bilbao, Fuengirola y Barcelona. El concierto ha sido una celebración de las canciones eternas de la banda, que han sido cantadas al unísono por los fans de todo el mundo. Amaia Montero ha estado feliz y entregada en el escenario, especialmente al cantar con Xabi San Martín.

La unión entre los miembros de la banda ha quedado reflejada en el gesto final del concierto, cuando los fans cantaron mientras salían: 'Sentado en el suelo sin pensar, que puedes contar conmigo para siempre'. El anuncio del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se hizo oficial en octubre de 2025, y las entradas se agotaron en minutos.

La gira por toda España ha sido un éxito, y los conciertos están demostrando que las segundas partes sí pueden ser buenas





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