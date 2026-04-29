El Refugio de Koke: Santibáñez el Bajo, un Oasis de Tranquilidad en Extremadura

A pesar de no ser convocado con frecuencia a la selección española, Koke Resurrección disfruta de una segunda juventud en el Atlético de Madrid. Descubrimos su refugio personal en la tranquila localidad extremeña de Santibáñez el Bajo, un lugar con profundas raíces familiares y un entorno natural privilegiado.

La valoración de un futbolista, y su posible inclusión en la selección nacional, se mide cada vez más por la percepción de su rendimiento y su relevancia en el contexto general del fútbol español, más que por su desempeño individual en un momento dado.

El caso de Jorge Resurrección 'Koke', capitán del Atlético de Madrid, ilustra esta tendencia. Aunque su nombre ya no resuena con la misma frecuencia en las convocatorias de Luis de la Fuente, esto no necesariamente refleja una disminución en su nivel de juego. Más bien, se interpreta como una adaptación a la evolución del centro del campo español y a las nuevas opciones disponibles.

Koke, a sus 34 años, está experimentando una notable revitalización en su carrera, destacando por su despliegue físico y su capacidad para recorrer más kilómetros que muchos de sus compañeros en cada partido. Sus actuaciones, en general, son consistentemente sobresalientes, lo que demuestra que su calidad futbolística sigue siendo innegable. La ausencia de compromisos internacionales permite a jugadores como Koke concentrarse plenamente en su club y disfrutar de periodos de descanso más prolongados a lo largo de la temporada.

Esta desconexión es crucial para el bienestar físico y mental de los futbolistas, quienes están sometidos a una exigente rutina de entrenamientos, partidos y desplazamientos. La importancia de estos momentos de respiro a menudo se subestima, pero son fundamentales para mantener un rendimiento óptimo a lo largo de un año competitivo. En este sentido, contar con un refugio personal, un lugar de descanso cercano al hogar, adquiere una relevancia especial.

Para Koke, ese refugio se encuentra a menos de 300 kilómetros de Madrid, en la región de Extremadura. El refugio de Koke Resurrección y su esposa, Beatriz Espejel, se ubica en Santibáñez el Bajo, una pequeña localidad cacereña con poco más de 700 habitantes. La elección de este lugar no es casualidad, ya que está profundamente ligada a las raíces familiares de Beatriz, quien creció allí junto a sus abuelos.

Santibáñez el Bajo ofrece un entorno tranquilo y alejado del bullicio de las grandes ciudades, ideal para desconectar y recargar energías. El municipio destaca por su rico legado histórico, su entorno natural privilegiado y su ambiente de paz y tranquilidad. La zona, situada en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla, cuenta con arroyos, olivares, viñedos y una extensa dehesa que invita a realizar actividades al aire libre, como senderismo y ciclismo.

Además, Santibáñez el Bajo tiene una interesante historia relacionada con el bandolerismo social del siglo XIX, donde la cuadrilla de 'Los Muchachos de Santibáñez' desafió a las autoridades de la época. Este rincón extremeño se ha convertido en un refugio personal para Koke y su familia, un lugar donde pueden encontrar paz, tranquilidad y conectar con sus raíces





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