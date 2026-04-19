El Reencuentro de Roberto Cid con sus Raíces Españolas a Través de la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática permite a Roberto Cid, nieto de una española exiliada, recuperar su nacionalidad española tras años de trabas burocráticas y discrepancias en registros civiles. El caso de su abuela, Dolores Riobó, quien perdió la nacionalidad al casarse con un extranjero en la época franquista, es uno de los muchos que buscan reparar un legado histórico y facilitar la conexión de descendientes con España.

Roberto Cid, descendiente de gallegos, ha encontrado en Sevilla un segundo hogar y aguarda la certificación de su nacionalidad española por parte de la administración general. Tras jurar y obtener el arraigo a través de la Ley de Memoria Democrática, Cid recupera el legado de su abuela, Dolores Riobó, quien perdió su nacionalidad española al casarse con un extranjero.

Este proceso le ha permitido reivindicar su árbol genealógico frente a las trabas burocráticas que ha enfrentado durante los últimos cuatro años. Cid señala la necesidad de un fortalecimiento administrativo para atender a las personas en situación irregular que son nietos o bisnietos de españoles, instando a que la administración responda a las promesas hechas. Recientemente, el Congreso aprobó una modificación a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática para regular indemnizaciones a víctimas de la lucha por la democracia durante el tardofranquismo y la Transición, lo que supuso un reconocimiento para Manuel José García Caparrós y sus hermanas. La disposición adicional octava de la norma original permite la adquisición de la nacionalidad por parte de descendientes de españoles que renunciaron a ella o sufrieron exilio por motivos políticos, ideológicos, de creencia, orientación o identidad sexual. Se concede también la nacionalidad a hijos mayores de edad de españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad bajo esta ley, y a los nacidos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de la Constitución de 1978, el supuesto que afectó a la abuela de Roberto. Dolores Riobó emigró a México a los 13 años junto a su familia, quienes buscaban una nueva vida al otro lado del Atlántico. El bisabuelo de Roberto, Guillermo Riobó, había optado por presentarse con ese nombre en lugar de su apellido original, Gómez de Rioboó, lo que dificultó la localización de su partida de nacimiento en el Registro Civil a pesar de contar con datos precisos sobre su origen. El asesor legal de Roberto, Leal, explica que en estos casos no se aplicó el principio de realidad material, que implicaría una búsqueda más profunda en las bases de datos, considerando la información disponible como clave. La política migratoria actual en España se caracteriza por ser de apertura y reparación. Las fotografías de la boda de Dolores evidencian el momento en que perdió su nacionalidad española al casarse con Roberto Cid Ramírez, ciudadano mexicano. La ley franquista privaba a las mujeres de su nacionalidad al contraer matrimonio con un extranjero, impidiendo que sus descendientes pudieran heredarla. Esta norma desprotegía a los exiliados y discriminaba a las mujeres, cortando su vínculo con España. Leal reflexiona sobre cómo los descendientes son el vínculo más reciente de España con Latinoamérica, y enfatiza que la ley actual representa un momento de apertura y reparación, beneficiando a personas independientemente de las ideologías de sus antepasados o propias. A pesar de este reconocimiento legal, los trámites burocráticos y la lentitud o inoperancia de algunos registros civiles dificultan que muchos se beneficien de esta ley. Colectivos afectados en México y Argentina, por ejemplo, a menudo recurren a abogados especializados para agilizar el proceso. “La queja es generalizada”, critica Leal, “ya que, aunque el Gobierno de España tuvo el buen hacer de reconocernos el derecho, muchos registros no colaboraron de forma debida y los certificados de nacimiento tardaron en llegar o ni se llegaron a encontrar”. La disposición octava entró en vigor el 21 de octubre de 2022, estableciendo un plazo de tres años para tramitar la declaración, con una prórroga extensible, y el 22 de octubre de 2025 fue la fecha límite para realizar el trámite. Durante este período, Leal debió contratar los servicios de una genealogista para localizar la documentación necesaria, ya que la solicitud en el Registro Civil de Ferrol fue rechazada inicialmente por una discrepancia en el apellido. La investigación genealógica, impulsada por Helena González, fundadora de Bisagras de Papel en 2016, se dedica a esclarecer el pasado de numerosas personas, buscando facilitarles la recuperación de su historia y, en muchos casos, de su identidad ligada a España. El desafío de encontrar coincidencias exactas entre documentos, nombres cambiados, y registros a veces incompletos, pone de manifiesto las dificultades que enfrentan quienes buscan reconectar con sus raíces españolas a través de la Ley de Memoria Democrática





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Memoria Democrática Nacionalidad Española Exilio Trámites Burocráticos Descendientes Españoles

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roberto Bautista explica la adaptación de Alcaraz tras su ruptura con Ferrero: 'Está demostrando...'El extenista analizó los primeros meses del murciano tras cambiar de entrenador. Un escenario al que Carlos se habría adaptado a la perfección tras los primeros torneos de la temporada.

Read more »

Se retira el tenista español que dejó a Rafa Nadal entre lágrimas al ganar la Copa Davis: cuando Roberto Bautista fue “ejemplo de vida”El castellonense pone fin a una trayectoria de 12 títulos ATP y una Copa Davis en 2019, que es precisamente uno de los episodios donde ha dejado más huella

Read more »

Roberto Brasero avisa calor de verano en abril y tormentas fuertes: 'Suben más las temperaturas'Fin de semana con calor inusual en gran parte de España, máximas de hasta 33º y tormentas con granizo y rachas fuertes en el norte y zonas de montaña, mientras la calima afecta a Canarias.

Read more »

Elvira Mínguez gana el Premio Primavera de Novela y reflexiona sobre el poder de la narrativa y la memoriaLa actriz y escritora Elvira Mínguez ha sido galardonada con el trigésimo Premio Primavera de Novela por su obra 'La educación del monstruo'. Mínguez, quien debuta en la novela con este premio tras una destacada carrera como actriz, expresa su profunda convicción en la necesidad humana de narrarse y la importancia de la memoria para dar sentido a nuestras vidas. Su novela explora temas como el miedo, el abandono y la reconstrucción de la memoria a través de tres líneas temporales ambientadas en la Alemania de los años 60, el Valladolid de finales de los 70 y el Madrid de 2024.

Read more »

La familia como eje narrativo en la literatura contemporánea: 'La memoria es un animal esquivo' de María del Mar RamónLa novela 'La memoria es un animal esquivo' de María del Mar Ramón se une a la reciente tendencia literaria de explorar la familia en sus diversas configuraciones, desde la figura paterna y materna hasta la experiencia de la hijidad. A través de la voz de Juan Francisco, la obra narra una historia de formación marcada por la pérdida temprana de la madre y el posterior envío al seminario, donde el protagonista enfrenta la orfandad, el aislamiento y abusos no verbalizados.

Read more »

Cid Cabido, el novelista 'salingeriano' que desestabiliza la literatura gallega con una obra extrañada y vanguardistaEl escritor, apenas traducido a otras lenguas y reticente a los medios de comunicación, acaba de publicar 'A noiva cuántica', una narración sobre el vínculo humano en la época de algoritmo ambientada en San Francisco

Read more »