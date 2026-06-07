El recibo de la luz para hogares con PVPC baja un 11,2% en 2026

El importe acumulado de los recibos de la luz para los hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) bajó un 11,2% entre enero y mayo de 2026.

El importe acumulado de los recibos de la luz para los hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor ( PVPC ) bajó un 11,2% entre enero y mayo de 2026, ya que alcanzó una media de 285,29 euros, lo que supone un descenso de 35,87 euros con respecto a lo pagado en ese periodo de 2025 (321,16 euros).

Así lo refleja el simulador de la factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ser consultado por la factura de un consumidor medio con una demanda anual de 3.240 kilovatios hora (kWh). La rebaja del IVA y del impuesto eléctrico aplicada para mitigar el impacto de la guerra de Irán, el precio mayorista de la electricidad se mantuvo al inicio de la primavera más bajo que el año pasado a pesar del incremento del precio del gas.

Después de que el IVA volviera de forma definitiva al 21% desde el 1 de enero del año anterior y de que el recibo bajara apenas un 1,3% en 2024 tras hacerlo un 41% en 2023, lo que supuso un descenso de 470 euros con respecto a lo pagado en 2022 (1.145 euros), tras subir un 32% ese año.

Hasta mayo, los consumidores pagaron 51,50 euros por el término fijo, 185,04 euros por el consumo, 2,85 euros para financiar el bono social, otros 5,73 euros por el impuesto eléctrico, 3,94 euros por el equipo de medida y los restantes 36,21 euros por el IVA, que bajó al 10% en marzo tras ser del 21% en enero y febrero, según detalla Servimedia. Con respecto al mes de abril, cuando alcanzó los 50,72 euros, en media diaria el recibo se redujo algo menos de un 2%.

Puesto que el recibo ascendió a 55,30 euros ese mes del año pasado. La caída, la séptima consecutiva desde noviembre de 2025, se produjo gracias a la bajada del tipo impositivo del IVA





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Precio Voluntario Al Pequeño Consumidor PVPC Rebaja Del IVA Impuesto Eléctrico Electricidad

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