El Real Monasterio de Sijena se prepara para recibir sus pinturas murales: una batalla por el patrimonio

El Real Monasterio de Santa María de Sijena se prepara para recibir de vuelta sus pinturas murales del siglo XIII, tras una larga disputa legal con Cataluña. El reportaje explora la historia del monasterio, el conflicto por las obras de arte y las medidas para su conservación.

El Real Monasterio de Santa María de Sijena, ubicado en Huesca, se prepara para recibir de vuelta sus valiosas pinturas murales del siglo XIII, un regreso largamente esperado que ha sido objeto de una intensa disputa legal y cultural entre Aragón y Cataluña .

La sobria Sala Capitular, con sus robustos muros de piedra y cinco arcos que se extienden a lo largo del espacio rectangular, ha sido meticulosamente acondicionada para albergar estas obras maestras.<\/p>

La estancia, climatizada con un estricto control de luz, temperatura y humedad, está destinada a preservar la belleza de estas obras religiosas de influencia románica, que durante siglos adornaron el monasterio con su vibrante policromía. El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, vislumbra un futuro donde esta sala ofrezca una experiencia gourmet para un número limitado de personas, un espacio que fusionará arte, historia y gastronomía.<\/p>

A 230 kilómetros de distancia, en Barcelona, el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) exhibe las pinturas que Sijena anhela recuperar. Estas obras, que forman parte de la colección permanente de arte medieval románico, se encuentran en la sala 16, donde se han implementado condiciones óptimas para su conservación. Carme Ramell, jefa del Área de Restauración del MNAC, destaca la estabilidad climática que ofrece la ubicación de las pinturas dentro del museo, lejos del contacto con el exterior y la estructura original del edificio. Se realizan revisiones periódicas y un mantenimiento minucioso para minimizar cualquier daño.<\/p>

La contienda legal entre Cataluña y Aragón por estas obras de arte se extiende por más de siete décadas. En 2025, el Tribunal Supremo emitió una sentencia firme que ordenó la restitución de los 132 metros cuadrados de pinturas murales a su lugar original, asignando al MNAC la responsabilidad del traslado y los costes asociados. Esta decisión judicial desestimó los recursos presentados por el museo catalán y la Generalitat, reafirmando resoluciones anteriores y dando la victoria a Aragón en la batalla legal.<\/p>

Sin embargo, la disputa no ha concluido. La última batalla judicial, iniciada por cinco ex consejeros independentistas de Cultura de la Generalitat, entre ellos Lluís Puig, ha presentado una querella contra la jueza de Huesca, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Sijena. Los querellantes argumentan que el traslado de las obras constituiría un delito contra el patrimonio histórico. Mientras tanto, la jueza ha sugerido la creación de un comité de expertos para definir el procedimiento de ejecución de la sentencia.<\/p>

El reportaje se traslada al origen del conflicto, al monasterio de Sijena, y a Barcelona, para explorar la historia de esta contienda cultural, política y judicial entre las dos comunidades autónomas. La reina Sancha de Castilla fundó el Real Monasterio de Santa María de Sijena en 1188, que posteriormente se convirtió en un centro artístico prominente de la Corona de Aragón. En 1923, fue declarado Bien de Interés Cultural, y en 2016 esta designación se extendió a su tesoro más valioso: las pinturas de la Sala Capitular.<\/p>

Una acuarela de 1848, realizada por Valentín Carderera, revela la rica decoración original del monasterio. Los murales, que representaban escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, fueron dispersados a causa de guerras y saqueos. En 1936, durante la Guerra Civil, el monasterio fue incendiado. El arquitecto Josep Gudiol, del Servicio de Salvamento de Patrimonio de la Generalitat, rescató fragmentos de las pinturas murales utilizando la técnica del strappo.<\/p>





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Monasterio De Sijena Pinturas Murales Cataluña Aragón MNAC

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'Winnipeg, el barco de la esperanza': la historia real y animada del exilio españolDirigida por Beñat Beitia y Elio Quiroga participada por RTVE, se estrena en salas el 5 de junio. Cuenta la historia del carguero francés que transportó a más de 2.200 personas a Chile

Read more »

Real Madrid vs. Girona: Duelo en el Bernabéu por LaLigaEl Real Madrid recibe al Girona en el Santiago Bernabéu, en un partido crucial de LaLiga. El Madrid busca la victoria para presionar al Barcelona en la lucha por el título y llegar con confianza a la Champions. El Girona, en excelente forma, busca sorprender al gigante blanco.

Read more »

El Mallorca vence al Real Madrid y deja La Liga en bandeja al BarcelonaEl Real Madrid empata con el Girona y pierde puntos cruciales, permitiendo al Barcelona acercarse al título de La Liga. Un gol tardío del Mallorca complica aún más la situación de los merengues.

Read more »

Polémica en el Bernabéu: El Real Madrid empata con el Girona y la afición protestaUn partido marcado por la controversia: El Real Madrid y el Girona empatan en un encuentro donde una jugada polémica en el área desata la polémica. La afición blanca muestra su descontento y el equipo se enfrenta a una situación complicada en La Liga y a las puertas de los cuartos de final de la Champions.

Read more »

La Generalitat Valenciana retira su apoyo al Centro Raimon en Xàtiva: “El PP está haciendo la batalla cultural”El Gobierno autonómico pide el reintegro de 400.000 euros que aportó para la rehabilitación del monasterio donde se exhibirá la colección artística del cantautor

Read more »

Estrenos de cine gratis de RTVE Play: La Santa JudyRTVE Play ofrece gratis el estreno de 'La Santa Judy', una película que narra la historia de una abogada que lucha por los derechos de los refugiados en Estados Unidos. La película aborda la problemática de la inmigración, las leyes de asilo político y las dificultades que enfrentan los refugiados en el país.

Read more »