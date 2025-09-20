El Real Madrid vence y mantiene el liderato: Vinícius, sustituido y visiblemente molesto

El Real Madrid suma una nueva victoria en La Liga, pero la actuación de Vinícius Jr. y su posterior sustitución generaron debate. Mbappé sigue en racha goleadora.

Minuto 77 y Xabi Alonso dispone el cambio. Vinícius Junior abandona el campo, dando paso a Rodrygo. Vini, después de otra actuación donde no logró exhibir su mejor versión, se marcha visiblemente desconcertado ante una sustitución que parece no comprender. Minutos antes, durante la pausa de hidratación, el entrenador tolosarra le comunica al extremo que será sustituido. Esta decisión desencadena el enfado de Vinícius, quien no oculta su descontento, a pesar de los intentos de Xabi por calmarle.

El brasileño, que proporcionó la asistencia para el segundo gol de Mbappé, se mostró muy activo en el juego, aunque también algo impreciso. Se encontró con el poste y con Dimitrovic en sus intentos por marcar. El cambio, evidentemente, no le sentó bien. Todo esto ocurrió en un encuentro donde las emociones fueron limitadas. Militao allanó el camino hacia la victoria blanca con un potente derechazo en el minuto 22. El defensa carioca sorteó a su marcador en la salida de balón y no dudó en disparar. El guardameta Dimitrovic solo pudo contemplar la belleza del disparo, siendo imposible su parada. \Mbappé, al iniciar la segunda parte, amplió la ventaja de los blancos. Recibió un pase de Vinícius en la frontal y lanzó un disparo potente y ajustado al palo. Ya suma cinco goles en cinco partidos, consolidándose como el 'pichichi' de la Liga. Su desempeño sigue siendo extraordinario. El Real Madrid continúa con su racha perfecta de victorias en la competición nacional. Los blancos mantendrán el liderato una jornada más, completando un inicio de campeonato muy sólido. Se enfrentarán al Levante el próximo martes en el estadio Ciutat de València. El Espanyol pone fin a su excelente racha de resultados tras la derrota en el Santiago Bernabéu. El equipo dirigido por Manolo González recibirá al Valencia en Cornellà también el próximo martes en su siguiente encuentro liguero, buscando recuperarse de este tropiezo.\El encuentro, en general, se caracterizó por un Real Madrid que dominó el juego y controló el ritmo del partido. A pesar de la participación de Vinícius, el equipo no logró desplegar su mejor fútbol, mostrando algunas imprecisiones y falta de claridad en la definición. La sustitución de Vinícius, aunque estratégica desde la perspectiva del entrenador, generó controversia y evidencia la frustración del jugador. La eficacia de Mbappé, una vez más, fue fundamental para asegurar la victoria, demostrando su capacidad goleadora y su adaptación al equipo. La solidez defensiva, con el golazo de Militao como punto culminante, también fue clave para mantener la ventaja. La victoria, sumada al buen inicio de temporada, afianza la posición del Real Madrid como candidato al título y genera optimismo entre los aficionados. El próximo partido contra el Levante será una nueva oportunidad para demostrar la fortaleza del equipo y seguir sumando puntos en la lucha por el campeonato. El Espanyol, por su parte, buscará recuperarse del traspié en su siguiente compromiso y demostrar su valía ante el Valencia, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla





sextaNoticias / 🏆 21. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Real Madrid Vinícius Jr. Mbappé La Liga Xabi Alonso

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Espanyol: Día, hora, posibles alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directTodos los detalles del Real Madrid - Espanyol de la jornada 5 de LaLiga EA Sports.

Leer más »

El Real Madrid golea al Barça en el tope salarialLaLiga ha actualizado los topes salariales de los equipos de Primera y Segunda División tras el cierre del mercado estival, un techo que marca lo que pueden gastar de acuerdo a...

Leer más »

Límites salariales de LaLiga: ¿Cuánto pueden gastar el Real Madrid y el Barcelona esta temporada?Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, trabajó en el Diario Sur y La Opinión de Málaga antes de trasladarse a Madrid en 2001 para trabajar en Elmundo.es como redactor de deportes. En 2007, se incorporó al equipo de últimas noticias y en 2010 se trasladó a Miami para coordinar la delegación de Elmundo.es/América.

Leer más »

El Real Madrid golea al Barça en el tope salarialLaLiga ha actualizado los topes salariales de los equipos de Primera y Segunda División tras el cierre del mercado estival, un techo que marca lo que pueden gastar de acuerdo a...

Leer más »

Límites salariales de LaLiga: ¿Cuánto pueden gastar el Real Madrid y el Barcelona esta temporada?Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, trabajó en el Diario Sur y La Opinión de Málaga antes de trasladarse a Madrid en 2001 para trabajar en Elmundo.es como redactor de deportes. En 2007, se incorporó al equipo de últimas noticias y en 2010 se trasladó a Miami para coordinar la delegación de Elmundo.es/América.

Leer más »

Real Madrid vs. Espanyol: Un Duelo de Invictos en el Santiago BernabéuEl Real Madrid recibe al Espanyol en la quinta jornada de LaLiga, con el objetivo de mantener su racha invicta. Xabi Alonso analiza la situación de Vinícius Junior, mientras que el Espanyol busca dar la sorpresa. El partido se jugará el sábado a las 16:15 horas.

Leer más »