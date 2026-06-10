El Real Madrid se suma a la puja por Julián Álvarez con una oferta de 150 millones, según 'El Chiringuito'

El programa de Josep Pedrerol, 'El Chiringuito', ha lanzado una información sobre el supuesto interés del Real Madrid en el delantero del Manchester City, Julián Álvarez, con una oferta de 150 millones de euros. Esta noticia se produce después de que se hablara de un interés del Barcelona con una oferta de 100 millones, que habría sido recibida con burla por parte del Atlético de Madrid. El anuncio ha generado un gran revuelo en el mundo del fútbol español, poniendo de manifiesto la lucha estratégica entre los grandes clubes por hacerse con los servicios de una de las joyas del fútbol mundial.

El mundo del fútbol español ha amanecido con una noticia que ha captado la atención de todos los aficionados. Según informó Josep Pedrerol en su programa ' El Chiringuito ', el Real Madrid ha realizado una oferta formal de 150 millones de euros por el delantero argentino Julián Álvarez , actualmente en las filas del Manchester City .

Esta información llega después de que en días anteriores circulara la noticia de que el Barcelona habría ofrecido 100 millones por el mismo jugador, una cifra que, tal y como se comentó en el mismo espacio, habría provocado la burla y el desdén del Atlético de Madrid. La inclusión del Madrid en esta puja, con una cantidad sustancialmente mayor, ha reconfigurado por completo el escenario de un posible fichaje que afectaría no solo a los clubes implicados, sino también al equilibrio de fuerzas en LaLiga y en el panorama europeo.

Julián Álvarez, de 24 años, se ha consolidado como una de laspiezas más valiosas del Manchester City y de la selección argentina. Su versatilidad, su capacidad goleadora y su juventud le convierten en un objetivo prioritario para cualquier club que aspire a dominar el fútbol continental. La cifra de 150 millones de euros, de confirmarse, lo convertiría en uno de los fichajes más caros de la historia, superando operaciones similares en los últimos años.

El interés del Real Madrid, club históricamente acostumbrado a realizar grandes desembolsos, señala una clara intención de reforzar su ataque de cara a las próximas temporadas, posiblemente pensando en la salida de algún delantero veterano o en la necesidad de dar un nuevo impulso a su proyecto deportivo. El contexto de esta operación se enmarca en un momento de gran tensión y especulación en el mercado de traspasos.

La postura del Atlético de Madrid, que inicialmente habría recibido con sorna las ofertas de otros clubes por Julián Álvarez, refleja una extraña certeza o una estrategia de comunicación particular. Sin embargo, la entrada del Madrid con una propuesta económica tan elevada podría cambiar completamente las reglas del juego.

El Manchester City, por su parte, aunque siempre ha mostrado reticencia a vender a sus estrellas, podría plantearse una venta millonaria que reportara beneficios deportivos y financieros, especialmente si llega una oferta que supere ampliamente el valor de mercado del jugador. La sombra de la posible salida de Julián Álvarez planea ahora sobre el equipo citizen, que deberá valorar si su proyecto a largo plazo incluye al argentino o si su venta podría ser el inicio de una reconstrucción.

En resumen, la noticia, filtrada a través de 'El Chiringuito', ha desatado un intenso debate entre aficionados, periodistas y expertos en mercado de fichajes. Si bien no hay confirmación oficial por ninguno de los clubes involucrados, la simple mención de una oferta de 150 millones del Real Madrid ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un movimiento de consecuencias impredecibles.

La competencia entre los gigantes de LaLiga por los servicios de Julián Álvarez es un reflejo del altísimo nivel de exigencia y del poder económico que mueve el fútbol de élite. La atención ahora se centra en cómo responderá el Manchester City y si el Barcelona, que ya habría pujado, decide elevar su propuesta para igualar o superar la del Madrid.

Será cuestión de tiempo conocer si todo esto se queda en un mero ejercicio de especulación mediática o si, por el contrario, se materializa en uno de los fichajes más sonoros de los últimos años





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