El Real Madrid pierde la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala

El Real Madrid perdió la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala contra Olympiacos, pero plantó cara hasta el último minuto. La ausencia de pívots y hombres interiores fue un gran obstáculo para los blancos.

El Real Madrid perdió la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala contra Olympiacos , pero plantó cara hasta el último minuto. La ausencia de pívots y hombres interiores fue un gran obstáculo para los blancos.

A pesar de esto, Scariolo fue maestro en planteando el partido, con un compromiso colectivo, defensa en zona y mucho corazón. Lyles estuvo superlativo en el primer acto, anotando 21 puntos con cinco triples. La final fue una exhibición de igualdad máxima y tintes de milagro, pero la lógica terminó imponiéndose. El Real Madrid ya hizo un milagro llegando con opciones al minuto 39 de la final, y fue ganando gran parte del partido.

La ausencia de pívots y hombres interiores fue un gran obstáculo para los blancos, pero Scariolo fue maestro en planteando el partido. La final se jugó en Atenas y el rival era Olympiacos. Los de Scariolo rozaron el título con la yema de los dedos pero plantaron cara literalmente hasta el último minuto de la final pese a jugar sin un solo pívot ante el mejor equipo de la temporada regulare.

Tres decisiones de los árbitros terminaron de enterrar las opciones blancas. Sin pívots, sin sustitutos de estos y prácticamente sin un hombre interior, el Real Madrid ya hizo un milagro llegando con opciones al minuto 39 de la final, y fue ganando gran parte del partido. La final rezumó igualdad máxima y tintes de milagro, pero la lógica terminó imponiéndose, aunque con lasScariolo fue maestro planteando el partido: compromiso colectivo, defensa en zona cuando fuese necesario y corazón, mucho corazón.

Ya no es que no se pudiera ganar sin él, si no que hubiese sido imposible siquiera competir. El primer cuarto fue una exhibición (19-26 para los blancos y cuatro de cinco), y al descanso solo vencían los griegos de dos (46-44). Lyles estuvo superlativo en el primer acto, 21 puntos para él con cinco triples.

El técnico riojano Luis de la Fuente hará oficial la lista de 26 jugadores que representarán a España en la cita mundialista que empezará el 11 de junio. El lateral madrileño Dani Carvajal pone fin a toda una vida en el Real Madrid, y una época dorada. Girona y Mallorca descienden a Segunda; Celta y Real, a Europa League y el 'EuroGeta' jugará la Conference





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