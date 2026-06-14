El Real Madrid ficha a Marc Cucurella del Chelsea

El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo verbal para fichar al lateral izquierdo Marc Cucurella del Chelsea. El jugador de 27 años es uno de los grandes laterales izquierdos del panorama mundial y se espera que firme un contrato a largo plazo válido por 6 años.

El Real Madrid alcanza un acuerdo verbal para fichar al lateral izquierdo Marc Cucurella del Chelsea . El jugador de 27 años es uno de los grandes laterales izquierdos del panorama mundial y se espera que firme un contrato a largo plazo válido por 6 años.

Cucurella dejará el Chelsea después del Mundial 2026 y se unirá al Madrid, donde se espera que compita con Fran García y Mendy por la banda izquierda. El fichaje de Cucurella sería otro acuerdo rápido al estilo del nuevo Real Madrid después de Bernardo, Dumfries y Konaté. Aunque no hay nada oficial, los principales periódicos deportivos españoles (AS y MARCA) han dejado claro que el fichaje está 'cerrado' y 'atado'





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Marc Cucurella Chelsea Fichaje Lateral Izquierdo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fin de semana con calor y tormentas en Madrid: hasta 36 grados y domingo con chubascosEl sábado se espera una jornada de subida de temperaturas, con más calor en el sur, mientras el domingo AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas en la Sierra durante las horas centrales

Read more »

Marc Cucurella revela cómo su hijo autista disfruta de los partidos de fútbol con su tabletaEl futbolista de la Selección española cuenta que su hijo mayor, diagnosticado con TEA, asiste a los encuentros para ver películas en la tableta, no por el juego. Describe las adaptaciones que hacen en el estadio para que el niño esté cómodo y reflexiona sobre la crianza de un hijo con autismo, agradeciendo el apoyo recibido y pidiendo normalización.

Read more »

Marc Cervera regresa a la competición después de una operaciónEl piloto de automovilismo Marc Cervera ha vuelto a la competición después de una operación en el pie y el hombro. Ha logrado un gran premio perfecto, conquistando la pole, el sprint y la carrera.

Read more »

El Real Madrid llega a un acuerdo con el Chelsea para el fichaje de CucurellaEl lateral izquierdo de la selección española recalará en el conjunto blanco de cara a la temporada que viene.

Read more »