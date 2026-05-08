El Real Madrid en crisis: peleas en el vestuario y sanciones tras el enfrentamiento entre Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid enfrenta una grave crisis interna tras las peleas entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, que han llevado a uno de los jugadores al hospital y generado una ola de memes en redes sociales. El club ha abierto un expediente disciplinario y convocado una reunión de urgencia para intentar calmar la situación.

El vestuario del Real Madrid vive un momento de máxima tensión. En las últimas semanas, los conflictos internos han escalado hasta convertirse en un verdadero polvorín, con enfrentamientos entre jugadores y tensiones entre el cuerpo técnico y la plantilla.

Uno de los incidentes más graves ocurrió entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, quienes protagonizaron dos peleas consecutivas que han sacudido al equipo. El primer altercado tuvo lugar el miércoles, pero la situación empeoró al día siguiente, cuando el uruguayo y el francés volvieron a enfrentarse, culminando con Valverde en el hospital tras sufrir un corte en la cara al golpearse contra una mesa durante la pelea.

La gravedad del incidente ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, donde los aficionados han expresado su incredulidad y descontento, aunque muchos han optado por tomar el asunto con humor, creando memes que comparan a los jugadores con luchadores de la UFC o la WWE. A pesar de un comunicado de Valverde en el que pidió perdón y negó que se hubieran pegado, la oleada de memes no ha cesado, evidenciando el malestar generalizado entre la afición.

Por su parte, el Real Madrid ha abierto un expediente disciplinario contra ambos jugadores, que podría derivar en sanciones. Además, el club convocó una reunión de urgencia en Valdebebas con toda la plantilla para intentar apaciguar los ánimos. En cuanto al estado de salud de Valverde, el club confirmó que sufre un traumatismo craneoencefálico que le mantendrá de baja entre 10 y 14 días, lo que le impedirá participar en el Clásico contra el Barcelona este domingo.

La temporada del Real Madrid, que ya se perfila como una de las peores en años, parece estar marcada no solo por la falta de títulos, sino también por la inestabilidad interna que amenaza con afectar el rendimiento del equipo en las próximas jornadas





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