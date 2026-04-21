El Real Madrid busca redención ante un Alavés necesitado en el Santiago Bernabéu

Tras la eliminación en Champions, el Real Madrid de Arbeloa recibe a un Alavés que lucha por evitar el descenso en un duelo clave de la jornada 33 de LaLiga.

El Real Madrid regresa a la competición doméstica este martes en un ambiente marcado por la decepción tras su reciente eliminación en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Múnich. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa encara este tramo final de temporada con la mirada puesta únicamente en el torneo de la regularidad, una Liga que, a pesar de seguir viva matemáticamente, se presenta como un objetivo extremadamente complicado.

La distancia de nueve puntos que separa a los blancos del Fútbol Club Barcelona, líder indiscutible de la tabla, dibuja un panorama donde la remontada se antoja casi imposible. La plantilla madridista es consciente de que el estado anímico de la afición no es el mejor, y se espera una noche tensa en el estadio Santiago Bernabéu. El público, acostumbrado a las grandes gestas, podría expresar su descontento ante lo que apunta a ser un año en blanco en cuanto a los trofeos más prestigiosos. La exigencia de la grada merengue es una realidad constante, y tras el discreto papel desempeñado durante el curso actual, los jugadores deberán lidiar con la presión de un estadio que demandará una respuesta inmediata en el campo. Por su parte, el Barcelona, que ha quedado fuera de la Copa del Rey y de la Champions League, ha volcado todas sus energías en cerrar este título liguero, lo cual reduce significativamente las opciones de error por parte del líder. Pese a las adversidades y a la sensación generalizada de fin de ciclo, Álvaro Arbeloa ha instado a sus pupilos a apelar al orgullo. El estratega salmantino busca que sus futbolistas cierren el ejercicio con dignidad, tratando de recuperar sensaciones positivas antes de que llegue el momento de realizar un balance profundo sobre la plantilla y considerar posibles cambios estructurales de cara al futuro. No es momento de revoluciones precipitadas, sino de demostrar la jerarquía que siempre ha caracterizado al club blanco, independientemente de la situación en la tabla clasificatoria. En el otro lado del terreno de juego se encontrará un Deportivo Alavés con necesidades imperiosas. Bajo la dirección de Quique Sánchez Flores, el equipo vitoriano se presenta en el Paseo de la Castellana con la urgencia que marca la zona baja de la clasificación. Situado en la decimoséptima posición con 33 puntos, el Alavés se encuentra al borde del abismo, apenas un punto por encima del Elche, que marca la zona de descenso. Cada punto es vital para los visitantes en su lucha por la permanencia, por lo que su planteamiento táctico buscará incomodar al Madrid desde el primer minuto. El duelo, correspondiente a la jornada 33 de LaLiga EA Sports, promete ser un choque de necesidades opuestas: la del orgullo madridista frente a la supervivencia vitoriana. El pitido inicial está programado para las 21:30 horas del martes 21 de abril en el recinto madrileño. Los aficionados podrán seguir la transmisión en directo a través de DAZN LALIGA, canal disponible en Movistar Plus+ y Orange TV. Asimismo, el seguimiento en vivo estará disponible en la web de ABC, ofreciendo una cobertura detallada con crónicas y resúmenes al finalizar el encuentro





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