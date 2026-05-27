El Rayo Vallecano no estará solo en su partido más importante

La afición del Rayo Vallecano se unirá para mostrar su apoyo al equipo en un momento tan importante. Los aficionados podrán expresar su entusiasmo y apoyo a su equipo en un ambiente lleno de energía y pasión.

A pocas horas del partido más importante de su historia, el que enfrentará al Rayo Vallecano contra el Crystal Palace , el equipo de Vallecas no estará solo.

Además de contar con el apoyo de la afición, Mahou lanza un manifiesto dirigido a toda la afición rayista, una llamada colectiva a convertir Vallecas en un gran clamor de apoyo al equipo en un momento único para el club y para el barrio. Este espíritu saldrá también a las calles a través de una presencia destacada en el barrio.

La iniciativa contará con una gran lona, como la pegada de carteles por las calles de Vallecas o el reparto de banderas puerta a puerta para que los vecinos las cuelguen en sus balcones y tiñan cada rincón de franjirrojo. Además, se distribuirán más de 5.000 artículos de merchandising -bufandas, banderas, gorras y camisetas- para que la afición pueda acompañar al equipo desde Vallecas con sus colores y Mahou estará presente en bares y establecimientos cercanos al estadio, acompañando la previa y reforzando el ambiente en una de las jornadas más señaladas para el rayismo.

La afición del Rayo Vallecano se unirá para mostrar su apoyo al equipo en un momento tan importante. Los aficionados podrán expresar su entusiasmo y apoyo a su equipo en un ambiente lleno de energía y pasión.

Además, Mahou se unirá a la iniciativa para mostrar su apoyo al club y a la afición. La presencia de Mahou en el barrio y en los bares cercanos al estadio será un recordatorio constante de la unión entre el club, la afición y la comunidad. La iniciativa de Mahou es un ejemplo de cómo la pasión y el apoyo a un equipo pueden unir a una comunidad y crear un ambiente inolvidable.

La afición del Rayo Vallecano se unirá para mostrar su apoyo al equipo en un momento tan importante, y Mahou estará allí para acompañarlos en este momento único





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