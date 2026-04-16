El Rayo Vallecano Alcanza Históricas Semifinales Europeas Tras Sufrir Ante el AEK

El equipo de Íñigo Pérez cae 3-1 en Grecia pero asegura su pase a las semifinales de la Conference League gracias al resultado global de la eliminatoria, con Isi Palazón anotando el gol decisivo que rompe la remontada del AEK.

El Rayo Vallecano ha sellado con sufrimiento su histórico pase a las semifinales de la Conference League , cayendo por 3-1 ante el AEK de Atenas pero haciendo valer el contundente resultado de 3-0 obtenido en el partido de ida disputado en Vallecas.

A pesar de la derrota en suelo griego, la diana conseguida por Isi Palazón en el minuto 60 del encuentro fue crucial para deshacer la igualada que había logrado el conjunto heleno, y que les acercaba peligrosamente a la remontada.

El equipo madrileño, dirigido por Íñigo Pérez, disputará así las primeras semifinales europeas de su historia, un hito sin precedentes para la entidad franjirroja.

El duelo en el Allwyn Arena de Atenas fue un reflejo de la montaña rusa de emociones que supuso la eliminatoria.

Con todo a favor tras la renta de la ida, el Rayo saltó al césped consciente de la necesidad de no especular. De hecho, en los primeros siete minutos, los madrileños contaron con dos oportunidades claras para abrir el marcador, una de ellas protagonizada por el defensa central, que no logró concretar un remate tras un rechace. Sin embargo, a partir del minuto diez, el dominio del partido se desvaneció para el conjunto español.

El AEK comenzó a ganar metros y a generar peligro.

Una jugada a balón parado, tras un saque de banda, propició que el angoleño Antonio Cabaca ‘Zini’ recibiera el esférico dentro del área y, tras un control orientado, fusilara a Augusto Batalla, que poco pudo hacer ante la cercanía del atacante.

Este primer gol insufló de confianza al equipo griego, que inició un asedio constante sobre la portería del Rayo.

Para colmo, el conjunto franjirrojo perdió en el minuto 26, por lesión, a su extremo izquierdo, un contratiempo que obligó a Íñigo Pérez a mover ficha.

El dominio ateniense encontró un nuevo premio en el minuto 35, cuando una pena máxima se tradujo en el segundo gol local. El rumano Razvan Marin no falló desde los once metros, llevando el nerviosismo a las filas del Rayo.

El descanso llegó como un bálsamo para el equipo madrileño, que veía cómo el dominio del AEK era casi total.

No obstante, los peores presagios se cumplieron al inicio de la segunda mitad, cuando el AEK, en una jugada ofensiva, logró materializar la remontada, colocando el marcador 3-0 y, por ende, igualando la eliminatoria global.

Fue en este momento crítico cuando el Rayo demostró su resiliencia.

Íñigo Pérez movió el banquillo, dando entrada a jugadores como Óscar Valentín y Pedro Díaz en un intento por reestructurar el equipo. La respuesta no se hizo esperar. En el minuto 60, Isi Palazón recibió un balón y, tras una buena acción individual, batió al guardameta rival, anotando un gol vital que devolvía la tranquilidad a los vallecanos.

Este tanto supuso un golpe anímico para el AEK, que vio frenadas sus ilusiones, y espoleó al Rayo, que se recompuso anímicamente. A partir de ese momento, el partido se igualó considerablemente, sin un dominador claro.

El AEK intentó buscar la victoria hasta el final con más intención que rigor, pero el desorden resultante fue aprovechado por el Rayo para generar peligro a la contra. De hecho, en el tiempo añadido, el conjunto español tuvo una ocasión muy clara para sentenciar el partido, pero el disparo final se estrelló en el poste.

El encuentro finalizó con el marcador de 3-1, sellando el pase del Rayo Vallecano a las semifinales de la Conference League.

La alineación del AEK fue la siguiente: Strakosha; Rota, Moukoudi, Filipe Relvas, Pilios (Pereyra, m.85); Koita, Marin, Pineda, Kutesa (Eliasson, m.77); Zini (Gazinovic, m.77) y Varga. Por parte del Rayo Vallecano jugaron: Batalla; Ratiu, Luiz Felipe (Pedro Díaz, m.55), Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss, Unai López (Oscar Valentín, m.55); Ilias (Alemao, m.46), Isi (Mendy, m.80), Álvaro (Pacha Espino, m.26); y Jorge de Frutos.

El colegiado del partido fue Espen Eskas, de Noruega, quien amonestó a Ilias (m.20), Unai López (45) y Pedro Díaz (90+5), del Rayo Vallecano; y a Varga (m.31) y Koita (90+1), del AEK Atenas.

El partido correspondía a la vuelta de los cuartos de final de la Liga Conferencia y se disputó en el Allwym Arena de Atenas





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