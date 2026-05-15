El rapto de Edgardo Mortara: Cuando la fe se convirtió en tragedia familiar

Análisis de la impactante historia real del niño judío secuestrado por el Vaticano en el siglo XIX, llevada al cine por Marco Bellocchio.

El cine posee la capacidad única de rescatar del olvido historias que, por su crudeza o por la influencia de quienes las protagonizaron, quedaron sepultadas bajo el peso de los siglos.

Un ejemplo paradigmático es 'El rapto', la obra dirigida por Marco Bellocchio en 2023, que no solo deslumbra por su calidad técnica, sino por la perturbadora veracidad de su trama. La cinta nos transporta a la Bolonia de 1858, donde la atmósfera de fervor religioso y control eclesiástico se siente casi tangible.

La trama comienza con una escena desgarradora: soldados del Papa irrumpiendo en la intimidad del hogar de los Mortara para arrebatarles a su pequeño hijo de siete años, Edgardo. Lo que al principio parece una narrativa de ficción se revela como una crónica real, un testimonio del poder absoluto que la Iglesia Católica ejercía sobre la vida y la familia en aquel periodo histórico.

Para comprender la raíz de este conflicto, es necesario retroceder al momento en que Edgardo era apenas un bebé. Siendo el noveno de doce hijos de Marianna y Salomone Mortara, una familia judía profundamente arraigada en sus tradiciones, el niño sufrió una crisis de salud devastadora. Las fiebres eran tan intensas que el pronóstico era desalentador. En medio de la desesperación, Anna Morisi, la criada católica de la familia, tomó una decisión unilateral y secreta.

Basándose en la doctrina del 'bautismo in articulo mortis', que permite bautizar a alguien que se encuentra en peligro inminente de muerte, Anna utilizó agua para cristianizar al infante, convencida de que el niño no sobreviviría. Sin embargo, el destino tenía otros planes y Edgardo se recuperó milagrosamente, sobreviviendo a la enfermedad y dejando tras de sí un secreto que cambiaría su vida para siempre.

El silencio de la criada se mantuvo durante cinco años, hasta que una tragedia paralela sacudió el hogar. Aristide, el hermano menor de Edgardo, también enfermó gravemente. En esta ocasión, las amigas de Anna la presionaron para que repitiera el acto del bautismo secreto, pero ella se negó. Aristide murió sin recibir el sacramento, un hecho que terminó por romper el silencio de Anna.

Consumida por la culpa y la presión social, la criada confesó sus acciones pasadas a su confesor. La noticia se propagó rápidamente hasta llegar a los oídos del Papa Pío IX, quien vio en este hecho una oportunidad para salvar el alma de un niño que, a ojos de la Iglesia, ya era cristiano y no podía ser criado por padres judíos. La respuesta del Vaticano fue implacable.

A pesar de los ruegos y las súplicas de los padres Mortara, quienes insistían en que su hijo nunca había consentido el bautismo y que su identidad judía era fundamental, la Iglesia se mantuvo firme. El argumento era simple pero devastador: estaba prohibido que un niño católico fuera educado por personas de otra fe. Así, la policía pontificia ejecutó el secuestro legal del menor, separándolo violentamente de su núcleo familiar.

Edgardo fue trasladado a Roma, donde fue sometido a una educación estrictamente cristiana y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote, un proceso de asimilación forzada que borró su pasado familiar. El resto de la vida de Edgardo fue un camino de alejamiento y adaptación. Tras ordenarse sacerdote en Francia, pasó sus últimos años en Bélgica, donde falleció en 1940 a la edad de 88 años.

Lo más sorprendente de su historia es la resolución psicológica que alcanzó; según registros de la Biblioteca municipal de Archiginnasio de Bolonia, Edgardo terminó justificando las acciones de quienes lo separaron de sus padres, creyendo que todo aquel sufrimiento fue un precio necesario para alcanzar un 'bien superior'. Esta historia, rescatada por Bellocchio, nos invita a reflexionar sobre la línea difusa entre la fe y la imposición, y sobre el costo humano de los dogmas religiosos cuando se anteponen a los derechos fundamentales de la familia y la infancia





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